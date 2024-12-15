https://sarabic.ae/20241215/ما-هو-اتفاق-فض-الاشتباك-بين-سوريا-وإسرائيل-1095806290.html
ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟
ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
في 31 مايو/ أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا)، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل،... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T12:35+0000
2024-12-15T12:35+0000
2024-12-15T12:35+0000
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لتنهي الاتفاقية حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بين سوريا وإسرائيل، وبحسب هذه الاتفاقية، تم إنشاء خطين فاصلين، أحدهما إسرائيلي والآخر سوري، وبينهما المنطقة العازلة.
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انفوجرافيك, инфографика
ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟
في 31 مايو/ أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا)، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل، بمدينة جنيف السويسرية.
لتنهي الاتفاقية حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بين سوريا وإسرائيل، وبحسب هذه الاتفاقية، تم إنشاء خطين فاصلين، أحدهما إسرائيلي والآخر سوري، وبينهما المنطقة العازلة.