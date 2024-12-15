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هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
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هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20241215/ما-هو-اتفاق-فض-الاشتباك-بين-سوريا-وإسرائيل-1095806290.html
ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟
ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
في 31 مايو/ أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا)، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل،... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
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لتنهي الاتفاقية حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بين سوريا وإسرائيل، وبحسب هذه الاتفاقية، تم إنشاء خطين فاصلين، أحدهما إسرائيلي والآخر سوري، وبينهما المنطقة العازلة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هو اتفاق "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل؟

12:35 GMT 15.12.2024
تابعنا عبر
في 31 مايو/ أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا)، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل، بمدينة جنيف السويسرية.
لتنهي الاتفاقية حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بين سوريا وإسرائيل، وبحسب هذه الاتفاقية، تم إنشاء خطين فاصلين، أحدهما إسرائيلي والآخر سوري، وبينهما المنطقة العازلة.
ما هو اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل؟ - سبوتنيك عربي
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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