https://sarabic.ae/20241215/مقتل-5-أشخاص-بينهم-2-من-قوات-الأمن-خلال-إطلاق-نار-شمالي-فرنسا-1095797854.html

مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا

مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا

سبوتنيك عربي

قُتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من أفراد الأمن، اليوم السبت، جراء إطلاق نار في مواقع مختلفة قرب مدينة دونكيرك شمالي فرنسا. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T02:42+0000

2024-12-15T02:42+0000

2024-12-15T02:42+0000

الشرطة الفرنسية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر بالشرطة، إن "5 أشخاص قتلوا بالرصاص في بلدة بلدة لون بلاج بالقرب من دونكيرك"، حيث يقع مخيم يضم مئات المهاجرين.وأضافت أن الضحايا هم اثنين من قوات إنفاذ القانون، واثنين من المهاجرين، قتلوا في موقعين مختلفين.وذكرت أن المشتبه به سلم نفسه لقوات "الدرك" التي قامت باحتجازه، وأنه اعترف بارتكاب جريمة قتل خامسة.ولم تكشف السلطات مزيد من التفاصيل بشأن دوافع المشتبه به، لكنها أوضحت أنه تم استهداف أفراد الأمن أثناء قيامهم بدورية في المنطقة، وفقًا للقناة.

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