مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241215/مقتل-5-أشخاص-بينهم-2-من-قوات-الأمن-خلال-إطلاق-نار-شمالي-فرنسا-1095797854.html
مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا
مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا
سبوتنيك عربي
قُتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من أفراد الأمن، اليوم السبت، جراء إطلاق نار في مواقع مختلفة قرب مدينة دونكيرك شمالي فرنسا. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T02:42+0000
2024-12-15T02:42+0000
الشرطة الفرنسية
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103100/43/1031004337_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb2e7d0f02829f0fe3adbc18b254ca8b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر بالشرطة، إن "5 أشخاص قتلوا بالرصاص في بلدة بلدة لون بلاج بالقرب من دونكيرك"، حيث يقع مخيم يضم مئات المهاجرين.وأضافت أن الضحايا هم اثنين من قوات إنفاذ القانون، واثنين من المهاجرين، قتلوا في موقعين مختلفين.وذكرت أن المشتبه به سلم نفسه لقوات "الدرك" التي قامت باحتجازه، وأنه اعترف بارتكاب جريمة قتل خامسة.ولم تكشف السلطات مزيد من التفاصيل بشأن دوافع المشتبه به، لكنها أوضحت أنه تم استهداف أفراد الأمن أثناء قيامهم بدورية في المنطقة، وفقًا للقناة.
https://sarabic.ae/20241211/فرنسا-تدعو-إسرائيل-إلى-الانسحاب-من-المنطقة-العازلة-في-سوريا-1095702803.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103100/43/1031004337_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f77b64e271f38ad647b0659eaf9ba790.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الشرطة الفرنسية, العالم, أخبار فرنسا
الشرطة الفرنسية, العالم, أخبار فرنسا

مقتل 5 أشخاص بينهم 2 من قوات الأمن خلال إطلاق نار شمالي فرنسا

02:42 GMT 15.12.2024
© AP Photo / La Depeche Du Midiالشرطة الفرنسية في مكان الحادث بمدينة تريب جونبي البلاد
الشرطة الفرنسية في مكان الحادث بمدينة تريب جونبي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / La Depeche Du Midi
تابعنا عبر
قُتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من أفراد الأمن، اليوم السبت، جراء إطلاق نار في مواقع مختلفة قرب مدينة دونكيرك شمالي فرنسا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصدر بالشرطة، إن "5 أشخاص قتلوا بالرصاص في بلدة بلدة لون بلاج بالقرب من دونكيرك"، حيث يقع مخيم يضم مئات المهاجرين.
وأضافت أن الضحايا هم اثنين من قوات إنفاذ القانون، واثنين من المهاجرين، قتلوا في موقعين مختلفين.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقة العازلة في سوريا
11 ديسمبر, 17:12 GMT
وذكرت أن المشتبه به سلم نفسه لقوات "الدرك" التي قامت باحتجازه، وأنه اعترف بارتكاب جريمة قتل خامسة.
ولم تكشف السلطات مزيد من التفاصيل بشأن دوافع المشتبه به، لكنها أوضحت أنه تم استهداف أفراد الأمن أثناء قيامهم بدورية في المنطقة، وفقًا للقناة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала