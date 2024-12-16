أيرلندا بعد غلق إسرائيل سفارتها: حل الدولتين هو الحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم أيرلندا
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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أكد وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، اليوم الإثنين، أن "دعم السلطة الفلسطينية ضروري من أجل تمكين الاستقرار في غزة وإعادة إعمارها".
وشدد على أن "حل الدولتين هو الحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية".
وأضاف أن "أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعرضت لردود عنيفة من إسرائيل، بسبب القرارات المتعلقة بفلسطين".
وأوضح أن "قضية غزة قضية أخلاقية، وندعم المؤسسات الدولية التي تسعي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
يأتي ذلك، بعدما أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس الأحد، قرارا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، بالإضافة إلى افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، بحلول عام 2025.
وقال ساعر في بيان رسمي، إن "قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، بسبب السياسات المعادية لإسرائيل"، معتبرا أن "إيرلندا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع إسرائيل".
שר החוץ גדעון סער הורה היום (15/12) על פתיחת שגרירות ישראל חדשה במולדובה וסגירת שגרירות ישראל באירלנד.— משרד החוץ (@IsraelHebrew) December 15, 2024
היחסים בין ישראל למולדובה ידידותיים ושתי המדינות מעוניינות להרחיב ולהעמיק אותם. למולדובה יש כבר שגרירות בישראל והגיע העת שלישראל תהיה שגרירות במולדובה.
שר החוץ סער הודיע לשר… pic.twitter.com/28SznNtpiG
وأشار ساعر إلى أن "أيرلندا كانت قد اعترفت من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، وأعلنت مؤخرًا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة".
ووصف ساعر سياسات إيرلندا بأنها "معادية للسامية وتستند إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها"، مشيرا إلى أن "قرار إغلاق السفارة جاء استجابة لهذه المواقف، وأن إسرائيل ستعيد توجيه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تسعى لتوسيع تعاونها مع إسرائيل".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في أيرلندا، بسبب ما تقول إنها سياسات معادية لإسرائيل "مؤسف للغاية".
This is a deeply regrettable decision from the Netanyahu government. I utterly reject the assertion that Ireland is anti-Israel. Ireland is pro-peace, pro-human rights and pro-International law. https://t.co/rDga5GpT3u— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 15, 2024
وكتب عبر منصة "إكس": "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل، إن أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن غلق سفارة إسرائيل في بلاده: "لقد تم إبلاغي اليوم بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق سفارتها في دبلن، إنني أؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، وأشعر بالأسف لاتخاذ هذا القرار".