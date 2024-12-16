https://sarabic.ae/20241216/أيرلندا-بعد-غلق-إسرائيل-سفارتها-حل-الدولتين-هو-الحل-المنطقي-الوحيد-للقضية-الفلسطينية-1095822891.html

أيرلندا بعد غلق إسرائيل سفارتها: حل الدولتين هو الحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية

أيرلندا بعد غلق إسرائيل سفارتها: حل الدولتين هو الحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، اليوم الإثنين، أن "دعم السلطة الفلسطينية ضروري من أجل تمكين الاستقرار في غزة وإعادة إعمارها". 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T08:36+0000

2024-12-16T08:36+0000

2024-12-16T08:36+0000

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وشدد على أن "حل الدولتين هو الحل المنطقي الوحيد للقضية الفلسطينية".وأضاف أن "أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعرضت لردود عنيفة من إسرائيل، بسبب القرارات المتعلقة بفلسطين".وأوضح أن "قضية غزة قضية أخلاقية، وندعم المؤسسات الدولية التي تسعي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".يأتي ذلك، بعدما أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس الأحد، قرارا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، بالإضافة إلى افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، بحلول عام 2025.وقال ساعر في بيان رسمي، إن "قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، بسبب السياسات المعادية لإسرائيل"، معتبرا أن "إيرلندا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع إسرائيل".وأشار ساعر إلى أن "أيرلندا كانت قد اعترفت من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، وأعلنت مؤخرًا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة". ووصف ساعر سياسات إيرلندا بأنها "معادية للسامية وتستند إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها"، مشيرا إلى أن "قرار إغلاق السفارة جاء استجابة لهذه المواقف، وأن إسرائيل ستعيد توجيه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تسعى لتوسيع تعاونها مع إسرائيل".وكتب عبر منصة "إكس": "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل، إن أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".وقال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن غلق سفارة إسرائيل في بلاده: "لقد تم إبلاغي اليوم بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق سفارتها في دبلن، إنني أؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، وأشعر بالأسف لاتخاذ هذا القرار".

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