اكتشاف مروع.. البريطانيون في العصر البرونزي كانوا يأكلون أعداءهم
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot جمجمة
جمجمة
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot
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كشفت دراسة حديثة، أن العصر البرونزي في بريطانيا، على الرغم من كونه فترة تقدم ثقافي وتقني، فقد شهد أعمال عنف شديدة، وأكل لحوم بشر.
وأظهرت تحليلات بقايا بشرية تعود إلى حوالي 2500 قبل الميلاد، العثور على أدلة لقتل وذبح وأكل لحوم البشر في حادثة عنيفة.
وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Antiquity"، فحص فريق بقيادة جامعة أكسفورد أكثر من 3000 عظمة بشرية من موقع تشارترهاوس وارين، في سومرست، حيث اكتُشفت بقايا 37 فردا، تضم رجالا ونساء وأطفالا.
وأظهرت الجماجم آثار صدمات عنيفة، فيما كشفت العظام عن علامات ذبح وكسور وقعت أثناء الوفاة، مشيرة لاحتمال استهلاك الجثث بصورة جزئية.
A new study of a pit of massacred people from a Bronze age British site at Charterhouse Warren, Somerset reveals evidence of butchery.— Tom Rowsell (@Tom_Rowsell) December 16, 2024
“At least 37 men, women and children were killed and butchered, their disarticulated remains thrown into a 15m-deep natural shaft in what is,… pic.twitter.com/S3ax0r3GfC
ورغم ندرة الأدلة على صراعات عنيفة في العصر البرونزي، فقد قال البروفيسور، ريك شولتينج، إن الموقع “يرسم صورة أكثر قتامة” لتلك الحقبة.
18 أبريل, 09:12 GMT
ويعتقد الباحثون أن الضحايا ربما قُتلوا على يد أعداء بغرض نزع الصفة الإنسانية عنهم، خاصة مع العثور على عظام بشرية مختلطة بعظام ماشية.
ويقترح فريق الدراسة، أن "أكل لحوم البشر ربما كان وسيلة لإزالة صفة الإنسانية عن الموتى، وأنه من خلال تناول لحومهم وخلط العظام بعظام الأبقار، كان القتلة يشبّهون أعداءهم بالحيوانات".
وأشار فريق الدراسة إلى أن الدوافع قد تكون اجتماعية مثل السرقة أو الإهانة، مما أدى إلى تصعيد التوترات.
ووصف شولتينج الموقع بأنه "يغير فهمنا لتاريخ البشرية"، مبرزا الجانب المظلم للسلوك الإنساني في عصور ما قبل التاريخ.