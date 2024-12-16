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https://sarabic.ae/20241216/اكتشاف-مروع-البريطانيون-في-العصر-البرونزي-كانوا-يأكلون-أعداءهم-1095832865.html
اكتشاف مروع.. البريطانيون في العصر البرونزي كانوا يأكلون أعداءهم
اكتشاف مروع.. البريطانيون في العصر البرونزي كانوا يأكلون أعداءهم
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أن العصر البرونزي في بريطانيا، على الرغم من كونه فترة تقدم ثقافي وتقني، فقد شهد أعمال عنف شديدة، وأكل لحوم بشر. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T11:23+0000
2024-12-16T11:23+0000
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وأظهرت تحليلات بقايا بشرية تعود إلى حوالي 2500 قبل الميلاد، العثور على أدلة لقتل وذبح وأكل لحوم البشر في حادثة عنيفة.وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Antiquity"، فحص فريق بقيادة جامعة أكسفورد أكثر من 3000 عظمة بشرية من موقع تشارترهاوس وارين، في سومرست، حيث اكتُشفت بقايا 37 فردا، تضم رجالا ونساء وأطفالا.وأظهرت الجماجم آثار صدمات عنيفة، فيما كشفت العظام عن علامات ذبح وكسور وقعت أثناء الوفاة، مشيرة لاحتمال استهلاك الجثث بصورة جزئية.ويعتقد الباحثون أن الضحايا ربما قُتلوا على يد أعداء بغرض نزع الصفة الإنسانية عنهم، خاصة مع العثور على عظام بشرية مختلطة بعظام ماشية.وأشار فريق الدراسة إلى أن الدوافع قد تكون اجتماعية مثل السرقة أو الإهانة، مما أدى إلى تصعيد التوترات.ووصف شولتينج الموقع بأنه "يغير فهمنا لتاريخ البشرية"، مبرزا الجانب المظلم للسلوك الإنساني في عصور ما قبل التاريخ.
https://sarabic.ae/20240418/بايدن-لم-نعثر-على-جثة-عمي-بسبب-آكلي-لحوم-البشر-1088064185.html
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علوم, منوعات, بريطانيا, الأخبار
علوم, منوعات, بريطانيا, الأخبار

اكتشاف مروع.. البريطانيون في العصر البرونزي كانوا يأكلون أعداءهم

11:23 GMT 16.12.2024
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot جمجمة
جمجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
جمجمة
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، أن العصر البرونزي في بريطانيا، على الرغم من كونه فترة تقدم ثقافي وتقني، فقد شهد أعمال عنف شديدة، وأكل لحوم بشر.
وأظهرت تحليلات بقايا بشرية تعود إلى حوالي 2500 قبل الميلاد، العثور على أدلة لقتل وذبح وأكل لحوم البشر في حادثة عنيفة.
وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Antiquity"، فحص فريق بقيادة جامعة أكسفورد أكثر من 3000 عظمة بشرية من موقع تشارترهاوس وارين، في سومرست، حيث اكتُشفت بقايا 37 فردا، تضم رجالا ونساء وأطفالا.
وأظهرت الجماجم آثار صدمات عنيفة، فيما كشفت العظام عن علامات ذبح وكسور وقعت أثناء الوفاة، مشيرة لاحتمال استهلاك الجثث بصورة جزئية.
ورغم ندرة الأدلة على صراعات عنيفة في العصر البرونزي، فقد قال البروفيسور، ريك شولتينج، إن الموقع “يرسم صورة أكثر قتامة” لتلك الحقبة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
مجتمع
بايدن: لم نعثر على جثة عمي بسبب "آكلي لحوم البشر"
18 أبريل, 09:12 GMT
ويعتقد الباحثون أن الضحايا ربما قُتلوا على يد أعداء بغرض نزع الصفة الإنسانية عنهم، خاصة مع العثور على عظام بشرية مختلطة بعظام ماشية.
ويقترح فريق الدراسة، أن "أكل لحوم البشر ربما كان وسيلة لإزالة صفة الإنسانية عن الموتى، وأنه من خلال تناول لحومهم وخلط العظام بعظام الأبقار، كان القتلة يشبّهون أعداءهم بالحيوانات".
وأشار فريق الدراسة إلى أن الدوافع قد تكون اجتماعية مثل السرقة أو الإهانة، مما أدى إلى تصعيد التوترات.
ووصف شولتينج الموقع بأنه "يغير فهمنا لتاريخ البشرية"، مبرزا الجانب المظلم للسلوك الإنساني في عصور ما قبل التاريخ.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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