https://sarabic.ae/20241216/الرئيس-المصري-يدي-لم-تتلطخ-بالدم-ولا-أخذت-مال-أحد-فيديو-1095820501.html

الرئيس المصري: يدي لم تتلطخ بالدم ولا أخذت مال أحد.. فيديو

الرئيس المصري: يدي لم تتلطخ بالدم ولا أخذت مال أحد.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الإرادة الشعبية والتفاف المصريين حول دولتهم، فضلا عن وعي الشعب المصري، كان له الدور الأبرز في حماية البلاد من أي مخاطر... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T06:51+0000

2024-12-16T06:51+0000

2024-12-16T06:51+0000

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وأشار خلال لقائه بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الأحد، إلى أن "التحدي في مصر يتمثّل في التهجير القسري وخطر الإرهاب، واحتمالية أن تبقى هناك جماعات وخلايا نائمة وأخيرا التحدي الداخلي.وتابع السيسي أن: "رد فعل المصريين إزاء كل التطورات اتسم بالوعي والفهم الشديد، ونحن نتابع مواقع التواصل وتعليقات الناس، والكلام الذي يُكتب هو ما يطمئنني أن الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومصدقة ومتحملة من أجل بلدها".وقال: "هناك أمران لم أفعلهما بفضل الله تعالى، وهما أن يدي لم تتلوث بدماء أحد ولم آخذ مال أحد".وتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ مصر، مشددا أنه "طالما أن المصريين على قلب رجل واحد ويد واحدة مع جيشهم وشرطتهم، لن يقدر عليها أحد".من ناحية أخرى، أكد السيسي خلال اللقاء، على متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وأعرب عن امتنانه لتقدير الإدارة الأمريكية القادمة، برئاسة دونالد ترامب، للجهود التي تبذلها مصر في التعامل مع "القضايا العالقة"، مثل غزة والسودان وسوريا.ولفت الرئيس المصري، إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا تعرضت لاختبارات طويلة، لكنها أكدت وأثبتت قوتها وصلابتها وصمودها، كما أثبتت تلك التجارب حاجة أمريكا لاستمرار وثبات علاقتها الاستراتيجية مع مصر.

https://sarabic.ae/20241215/إما-يهدموها-أو-يبنوها-أول-تعليق-من-السيسي-على-الأحداث-في-سوريا-فيديو-1095818257.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي