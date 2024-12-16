بالأضواء والألوان... موسكو ترتدي حلة الأعياد... فيديو
15:14 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 15:15 GMT 16.12.2024)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح مهرجان "غوم كاتوك" بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/
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ترتدي موسكو حلة عيدي رأس السنة والميلاد، وهي تسطع نوراً ببريقها المعتاد، وجوها الساحر وزينتها الخلابة حيث تحولت الساحة الحمراء إلى لوحة فنية مبهرة.
وتتألق موسكو بتزينها بالأضواء الملونة وأشجار الميلاد العملاقة، حيث يمكن للزوار في هذا الوقت من السنة التمتع بالتزلج على الجليد وزيارة الأسواق التقليدية والاستمتاع بالموسيقى والفعاليات الثقافية.
🎄 عطلة رأس السنة في موسكو 🎄— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 16, 2024
🟡تتألق موسكو في عيد رأس السنة بجوها الساحر وزينتها الخلابة. تتحول الساحة الحمراء إلى لوحة فنية مبهرة، حيث تزينها الأضواء الملونة وأشجار الميلاد العملاقة. يمكن للزوار التمتع بالتزلج على الجليد، زيارة الأسواق التقليدية، والاستمتاع بالموسيقى… pic.twitter.com/tGHNRyIySs
وتعد موسكو خلال هذه الأيام من السنة وجهة ساحرة لعشاق الأجواء الشتوية، حيث تمزج بين أصالة التاريخ وجمال الاحتفالات الحديثة، فإذا كنت تبحث عن تجربة فريدة ومليئة بالدفء رغم البرودة، فإن موسكو هي الخيار المثالي.