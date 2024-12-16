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تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟
تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟
سبوتنيك عربي
تتزايد الدعوات الدولية والمجتمعية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الصراع من جميع الأطراف وليس من طرف... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T09:46+0000
2024-12-16T09:46+0000
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وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن العدالة يجب أن تكون موثوقة وأن تنفذ عبر نظام قضائي شفاف، لتجنب الانزلاق نحو الانتقام وضمان مستقبل مستقر للبلاد.ويتخوف بعض السوريين من انجرار البلاد إلى صراع داخلي مع بدء عملية المحاسبة وتحويلها إلى عملية انتقامية تستهدف أطرافا محددة في البلاد.برأيك هل هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات ومنع العمليات الاتنتقامية في البلاد وفرض الاستقرار، أم أنها ستفشل في تحقيق ذلك وتنجر البلاد إلى صراعات داخلية.تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟تصويت... برأيك هل يمكن للأكراد الاستقلال شرقي سوريا بعد استيلاء المعارضة المسلحة على دمشق؟
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تصويت... هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات؟

09:46 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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تتزايد الدعوات الدولية والمجتمعية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الصراع من جميع الأطراف وليس من طرف واحد، لكن المخاوف تزايدت بعد انتشار مقاطع فيديو لعملية تنكيل ببعض الأطراف وإساءات لفظية طالت بعض المناطق والطوائف التي "حسبت" على النظام السابق.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن العدالة يجب أن تكون موثوقة وأن تنفذ عبر نظام قضائي شفاف، لتجنب الانزلاق نحو الانتقام وضمان مستقبل مستقر للبلاد.
ويتخوف بعض السوريين من انجرار البلاد إلى صراع داخلي مع بدء عملية المحاسبة وتحويلها إلى عملية انتقامية تستهدف أطرافا محددة في البلاد.

ويطالب بعض السوريين بعملية مصالحة وتسامح شاملة مع استثناءات لبعض الجرائم، من مبدأ أن جميع الأطراف أخطأت في وقت من الأوقات، مؤكدين على أن الوصول إلى سوريا مستقرة غير ممكن إلا من خلال الابتعاد عن تطبيق "العدالة الانقامية" المطبقة على طرف واحد، أي محاسبة طرف واحد من المخطئين وغض الطرف عن الجهات الأخرى، وهي مخاوف تراود الأقليات في سوريا، خصوصا بعد انتشار فيديوهات على وسائل التوصال الاجتماعي لعميلة تنكيل طالت بما قيل إنهم "أتباع النظام السابق"، أو فيديوهات تحتوي إساءات لفظية على طائفة سورية على وجه التحديد أو بعض المناطق في البلاد.

برأيك هل هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة حماية الأقليات ومنع العمليات الاتنتقامية في البلاد وفرض الاستقرار، أم أنها ستفشل في تحقيق ذلك وتنجر البلاد إلى صراعات داخلية.
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تصويت... برأيك هل يقبل الجولاني بحكومة متعددة الأطياف في سوريا؟
تصويت... برأيك هل يمكن للأكراد الاستقلال شرقي سوريا بعد استيلاء المعارضة المسلحة على دمشق؟
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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