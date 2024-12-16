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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الإنسان والثقافة
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20241216/صور-ساحرة-للفائزين-بجائزة-مصور-الطبيعة-2024--1095827313.html
صور ساحرة للفائزين بجائزة مصور الطبيعة 2024
صور ساحرة للفائزين بجائزة مصور الطبيعة 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر أجمل اللقطات التي رصدتها عدسات المصورين، التي تجسد سحر وجمال الطبيعة، التي فازت بجائزة مصور الطبيعة لعام 2024. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور ساحرة للفائزين بجائزة مصور الطبيعة 2024

11:51 GMT 16.12.2024
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر أجمل اللقطات التي رصدتها عدسات المصورين، التي تجسد سحر وجمال الطبيعة، التي فازت بجائزة مصور الطبيعة لعام 2024.
© Photo / Paolo Della Rocca/NPOTY 2024

صورة للمصور الإيطالي، باولو ديلا روكا، الفائز بمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة للمصور الإيطالي، باولو ديلا روكا، الفائز بمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
1/16
© Photo / Paolo Della Rocca/NPOTY 2024

صورة للمصور الإيطالي، باولو ديلا روكا، الفائز بمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Hector Cordero/NPOTY 2024صورة لتأثير الضوء والزجاج على الطيور المهاجرة للمصور الإسباني، هيكتور كورديرو، والذي حصل على المركز الأول في فئة جائزة علم الحيوان لمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة لتأثير الضوء والزجاج على الطيور المهاجرة للمصور الإسباني، هيكتور كورديرو، والذي حصل على المركز الأول في فئة جائزة علم الحيوان لمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
2/16
© Photo / Hector Cordero/NPOTY 2024
صورة لتأثير الضوء والزجاج على الطيور المهاجرة للمصور الإسباني، هيكتور كورديرو، والذي حصل على المركز الأول في فئة جائزة علم الحيوان لمسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Andrey Shpatak/NPOTY 2024صورة للأخطبوط العملاق دوفليني بعدسة المصور الروسي، أندريه شباك، الحائز على المركز الأول في فئة تحت الماء في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة للأخطبوط العملاق دوفليني بعدسة المصور الروسي، أندريه شباك، الحائز على المركز الأول في فئة تحت الماء في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
3/16
© Photo / Andrey Shpatak/NPOTY 2024
صورة للأخطبوط العملاق دوفليني بعدسة المصور الروسي، أندريه شباك، الحائز على المركز الأول في فئة تحت الماء في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Marcia Walters/NPOTY 2024

صورة للمصورة الأمريكية، مارسيا والترز، والتي حصلت على المركز الأول في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة للمصورة الأمريكية، مارسيا والترز، والتي حصلت على المركز الأول في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
4/16
© Photo / Marcia Walters/NPOTY 2024

صورة للمصورة الأمريكية، مارسيا والترز، والتي حصلت على المركز الأول في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Baard Næss/NPOTY 2024صورة لشاطئ الحمم البركانية السوداء للمصور النرويجي، بارد ناس، والتي حصلت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة لشاطئ الحمم البركانية السوداء للمصور النرويجي، بارد ناس، والتي حصلت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
5/16
© Photo / Baard Næss/NPOTY 2024
صورة لشاطئ الحمم البركانية السوداء للمصور النرويجي، بارد ناس، والتي حصلت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Dirk Vermaire/NPOTY 2024

صورة أحماض أمينية تحاكي صورة الطبيعة للمصور الهولندي، ديرك فيرمير، والتي حصلت على المركز الأول في فئة فن الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة أحماض أمينية تحاكي صورة الطبيعة للمصور الهولندي، ديرك فيرمير، والتي حصلت على المركز الأول في فئة فن الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
6/16
© Photo / Dirk Vermaire/NPOTY 2024

صورة أحماض أمينية تحاكي صورة الطبيعة للمصور الهولندي، ديرك فيرمير، والتي حصلت على المركز الأول في فئة فن الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Sebastien Blomme/NPOTY 2024

صورة "الظل المخيف" للمصور الفرنسي سيباستيان بلوم، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة &quot;الظل المخيف&quot; للمصور الفرنسي سيباستيان بلوم، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
7/16
© Photo / Sebastien Blomme/NPOTY 2024

صورة "الظل المخيف" للمصور الفرنسي سيباستيان بلوم، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Paul Goldstein/NPOTY 2024صورة للمصور البريطاني، بول جولدستين، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الأبيض والأسود في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة للمصور البريطاني، بول جولدستين، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الأبيض والأسود في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
8/16
© Photo / Paul Goldstein/NPOTY 2024
صورة للمصور البريطاني، بول جولدستين، والتي حصلت على المركز الأول في فئة الأبيض والأسود في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Manuel Enrique González Carmona/NPOTY 2024صورة "الملاك الساقط" للمصور الإسباني مانويل إنريكي غونزاليس كارمونا، والتي حصلت على المركز الثاني في فئة فنون الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة الملاك الساقط للمصور الإسباني مانويل إنريكي غونزاليس كارمونا، والتي حصلت على المركز الثاني في فئة فنون الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
9/16
© Photo / Manuel Enrique González Carmona/NPOTY 2024
صورة "الملاك الساقط" للمصور الإسباني مانويل إنريكي غونزاليس كارمونا، والتي حصلت على المركز الثاني في فئة فنون الطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Louis Guillot/NPOTY 2024

صورة "جوهرة الزمرد" للمصور البريطاني، لويس جيلو، حصلت على إشادة كبيرة في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة &quot;جوهرة الزمرد&quot; للمصور البريطاني، لويس جيلو، حصلت على إشادة كبيرة في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / Louis Guillot/NPOTY 2024

صورة "جوهرة الزمرد" للمصور البريطاني، لويس جيلو، حصلت على إشادة كبيرة في فئة صور الحيوانات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Ismael Domínguez/NPOTY 2024صورة درب التبانة للمصور الإسباني، إسماعيل دومينغيز، التي حصلت على المركز الثاني في فئة الشباب في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة درب التبانة للمصور الإسباني، إسماعيل دومينغيز، التي حصلت على المركز الثاني في فئة الشباب في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
11/16
© Photo / Ismael Domínguez/NPOTY 2024
صورة درب التبانة للمصور الإسباني، إسماعيل دومينغيز، التي حصلت على المركز الثاني في فئة الشباب في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Aaron Gekoski/NPOTY 2024صورة للمصور البريطاني الفلبيني، آرون جيكوسكي، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الإنسان والطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة للمصور البريطاني الفلبيني، آرون جيكوسكي، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الإنسان والطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / Aaron Gekoski/NPOTY 2024
صورة للمصور البريطاني الفلبيني، آرون جيكوسكي، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الإنسان والطبيعة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Mathijs Frenken/NPOTY 2024صورة طائر النورس الملون للمصور الهولندي، ماتيس فرينكن، الحائز على المركز الأول في فئة طبيعة "De Lage Landen" في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة طائر النورس الملون للمصور الهولندي، ماتيس فرينكن، الحائز على المركز الأول في فئة طبيعة De Lage Landen في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
13/16
© Photo / Mathijs Frenken/NPOTY 2024
صورة طائر النورس الملون للمصور الهولندي، ماتيس فرينكن، الحائز على المركز الأول في فئة طبيعة "De Lage Landen" في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Thomas Vijayan/NPOTY 2024

صورة للمصور الهندي، توماس فيجايان، حصلت على إشادة كبيرة في فئة الطيور في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

صورة للمصور الهندي، توماس فيجايان، حصلت على إشادة كبيرة في فئة الطيور في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
14/16
© Photo / Thomas Vijayan/NPOTY 2024

صورة للمصور الهندي، توماس فيجايان، حصلت على إشادة كبيرة في فئة الطيور في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024

© Photo / Pandora Maund/NPOTY 2024صورة للمصور البريطاني، باندورا ماوند، وحصل على إشادة كبيرة في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة للمصور البريطاني، باندورا ماوند، وحصل على إشادة كبيرة في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / Pandora Maund/NPOTY 2024
صورة للمصور البريطاني، باندورا ماوند، وحصل على إشادة كبيرة في فئة الحيوانات الأخرى في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
© Photo / Junqi Peng/NPOTY 2024صورة "رقصة المحيط" للمصور الأمريكي الصيني، جونكي بينغ، والتي حصلت على المركز الأول في فئة النباتات والفطريات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
صورة رقصة المحيط للمصور الأمريكي الصيني، جونكي بينغ، والتي حصلت على المركز الأول في فئة النباتات والفطريات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024 - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / Junqi Peng/NPOTY 2024
صورة "رقصة المحيط" للمصور الأمريكي الصيني، جونكي بينغ، والتي حصلت على المركز الأول في فئة النباتات والفطريات في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2024
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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