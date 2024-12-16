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بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20241216/مقطع-يظهر-لحظة-اصطدام-سيارة-دفع-رباعي-بصالون-حلاقة-مكتظ-بالزبائن-فيديو-1095830823.html
مقطع يظهر لحظة اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن... فيديو
مقطع يظهر لحظة اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع يظهر لحظة مرعبة لاصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن ما أدى إلى ووقع إصابات. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T09:54+0000
2024-12-16T09:54+0000
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وقال موقع "click2houston" الأمريكي إن صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بعد أن صدم سائق سيارة رياضية ذات دفع رباعي خمسة متاجر في شمال هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.ووقع الحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا يوم السبت الماضي، حيث كان هناك 25 شخصًا داخل صالون الحلاقة وقت هذا الاصطدام المروع.وقال شيز روبرتسون، أحد الحلاقين الذي كان داخل صالون الحلاقة "كان مجرد يوم سبت عادي، عندما انتهيت من قص شعر أحد الزبائن، وكنت على وشك وضع طفل بالغ من العمر 10 سنوات على الكرسي، ضرب السائق الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان ينتظر قص شعره".يشار إلى أنه تم نقل الصبي ‘إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل سائق السيارة إلى المستشفى، لكن حالته غير معروفة، وحتى الآن لم يتم التعرف على أسباب اصطدام السائق بالمحلات التجارية أو ما إذا كان سيواجه اتهامات.
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نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

مقطع يظهر لحظة اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن... فيديو

09:54 GMT 16.12.2024
© Getty Images / Giselleflissakصالون حلاقة
صالون حلاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / Giselleflissak
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع يظهر لحظة مرعبة لاصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن ما أدى إلى ووقع إصابات.
وقال موقع "click2houston" الأمريكي إن صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات أصيب بعد أن صدم سائق سيارة رياضية ذات دفع رباعي خمسة متاجر في شمال هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.
ووقع الحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا يوم السبت الماضي، حيث كان هناك 25 شخصًا داخل صالون الحلاقة وقت هذا الاصطدام المروع.
وقال شيز روبرتسون، أحد الحلاقين الذي كان داخل صالون الحلاقة "كان مجرد يوم سبت عادي، عندما انتهيت من قص شعر أحد الزبائن، وكنت على وشك وضع طفل بالغ من العمر 10 سنوات على الكرسي، ضرب السائق الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي كان ينتظر قص شعره".
يشار إلى أنه تم نقل الصبي ‘إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل سائق السيارة إلى المستشفى، لكن حالته غير معروفة، وحتى الآن لم يتم التعرف على أسباب اصطدام السائق بالمحلات التجارية أو ما إذا كان سيواجه اتهامات.
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