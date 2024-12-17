https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-وفون-دير-لاين-ضرورة-إدارة-شاملة-في-سوريا-وحل-سلمي-للوضع-الميداني-1095870527.html

أردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني

أردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتفق مع المفوضية الأوروبية على أهمية إقامة إدارة شاملة في سوريا، للحفاظ على وحدة أراضيها. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن "لا مكان للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني".وأشار أردوغان إلى أن "تركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في حلف الناتو الذي نجح في هزيمة تنظيمَي "بي كي كي" و"داعش" على الأرض".من جانبها، قالت فون دير لاين إن "انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، قد منح الشعب السوري أملا جديدا"، مشيرة إلى أن "الوضع الميداني في سوريا لا يزال غير مستقر"، وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات عن كثب".وأضافت فون دير لاين أن "الشعب السوري يستحق انتقالا سلميا للسلطة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها ومؤسسات الدولة"، مؤكدة أهمية "احترام الوحدة الوطنية وحماية الأقليات".وأوضحت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم سوريا في هذه المرحلة الدقيقة"، مشيرة إلى أن "الاتحاد حافظ على وجوده في البلاد، طوال السنوات الماضية، دون التواصل أو التمويل لنظام الأسد"، وأكدت على ضرورة "دعم مرحلة التعافي الأولى في سوريا، التي تشمل توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والبنية التحتية".كما أشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيبدأ في مناقشة تخفيف العقوبات عندما يتحقق انتقال سلمي للسلطة في سوريا"، مؤكدة أن "عودة النازحين يجب أن تتم بشكل طوعي وآمن يحفظ كرامتهم".

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