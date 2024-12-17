https://sarabic.ae/20241217/أطنان-النفايات-تحاصر-النازحين-وتفاقم-الأزمة-الصحية-والبيئية-في-قطاع-غزة--1095845104.html

أطنان النفايات تحاصر النازحين وتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة

أطنان النفايات تحاصر النازحين وتفاقم الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي، بعد مرور أكثر من عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربه على قطاع غزة، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T12:30+0000

2024-12-17T12:30+0000

2024-12-17T12:32+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095842857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0001de3af601b4c91d809ef100f4615.jpg

ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع. وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب مقدرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.النفايات تحاصر النازحينومع تناقص المساحات الآمنة التي يمكن للنازحين نصب خيامهم فيها والإقامة بها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بدت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصرهم في خيامهم في ظل انتشار الأمراض المعوية والجلدية.وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية على خان يونس، بتدمير المنظومة الخدماتية للمدينة، وقال، صائب لقان، المتحدث الإعلامي باسم بلدية خان يونس لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "الاحتلال يمنع طواقم الصحة والبيئة، والمجلس الخدماتي والبلدية من ترحيل النفايات، إلى المكب الرئيسي الواقع شرق خان يونس، مما جعل بلدية خان يونس تنشأ بعض المكبات المؤقتة غرب المدينة، وهذه المكبات باتت قريبة من تواجد النازحين الذين يضطرون للبقاء هناك، مما يجعلهم معرضين للعصارة السامة الناجمة عن تكدس النفايات".ومن وسط أكوام النفايات التي بدت مثل التلال، يحاول النازح إبراهيم مطر، إزاحة النفايات، بعدما وصلت إلى حدود الخيمة، وخيام قرابة 20 ألف نازح حسب تقديره.وقال إبراهيم لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "نعيش هنا منذ 5 أشهر، والوضع الصحي يزداد سوء بسبب النفايات، ونعاني من انتشار الحشرات التي تدخل الخيام، وقد لدغت الحشرات حفيدتي في وجهها وتم إجراء عمليتين لها، ولكن حصل لها مضاعفات بسبب نوع الحشرات السامة المنتشرة في المنطقة، وتحتاج إلى عملية ثالثة، وابنتي أيضا تعرضت لإصابة، وكذلك تعرضت لإصابة في قدمي بسبب الحشرات، وتم إجراء عملية في قدمي وتحسنت، ونضطر للعيش هنا، حيث لا يوجد مكان آخر حاليا، وفي الشتاء يزداد الوضع سوء".ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من تفاقم مشكلة تكدس النفايات بشكل عشوائي بجانب خيامهم، مما يسبب انبعاث روائح كريهة وانتشار كثيف للحشرات، وهو ما نتج عنه تفشي للعديد من الأمراض، وقال النازح محمد ماضي لوكالة "سبوتنيك":وتحاول النازحة، أم محمد، البحث عن مكان بديل أفضل، وبعيد عن مكبات النفايات، لكنها لم تنجح بسبب اكتظاظ أماكن النازحين، وقالت الحاجة أم محمد لـ"سبوتنيك": "نضطر للعيش هنا، وزوجي مريض بسبب النفايات، وهناك انتشار للرائحة، والحشرات تدخل إلى الخيمة بشكل مستمر".وتحاول بلدية خان يونس التخفيف من أطنان النفايات غرب خان يونس، ونقلها إلى مكبات آخرى داخل المدينة، لكن ضيف المساحة يعيق ذلك، وتمنع إسرائيل البلديات من نقل النفايات إلى مكباتها الرئيسية بالقرب من المناطق الحدودية منذ بدء الحرب، مما دفع البلديات إلى إبقاء النفايات بالقرب من المشارف الحضرية والمخيمات.ونبَّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مسألة إدارة النفايات الصلبة في غزة أصبحت حاجة ملحة وتتطلب دعمًا وحلولا فورية، وكانت غزة قبل الحرب، تعاني من مشكلة إدارة النفايات، حيث كان يتم إنتاج 1,700 طن من النفايات يوميًا، ولم تكن هناك سوى مكبين رئيسيين لاستيعاب هذه الكمية.وتسببت الحرب على قطاع غزة المستمرة للعام الثاني، بالمزيد من الدمار في البنية التحتية الحيوية لجمع النفايات، وأدى تدمير مركبات جمع النفايات والمرافق ومراكز معالجة النفايات الطبية، إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ437 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 45,028 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,962آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم