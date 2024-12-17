إعصار "شيدو" المدمر... فقدان 200 متطوع فرنسي بعد تدمير جزيرة مايوت... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241217/إعصار-شيدو-المدمر-فقدان-200-متطوع-فرنسي-بعد-تدمير-جزيرة-مايوت-فيديو-1095878273.html
إعصار "شيدو" المدمر... فقدان 200 متطوع فرنسي بعد تدمير جزيرة مايوت... فيديو
إعصار "شيدو" المدمر... فقدان 200 متطوع فرنسي بعد تدمير جزيرة مايوت... فيديو
سبوتنيك عربي
أعربت منظمة الصليب الأحمر عن قلقها الشديد من فقدان أكثر من 200 من متطوعيها في جزيرة مايوت الفرنسية، الواقعة في المحيط الهندي، بعد الإعصار المدمر "شيدو". 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T13:57+0000
2024-12-17T13:57+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095878111_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a18388e969e91827e7f77a31a71071ba.jpg
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان عبر منصة "إكس" إن "الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة تسببت في تدمير جزيرة مايوت، مع خشية من أن يكون أكثر من 200 متطوع في عداد المفقودين". وفي الوقت الذي تكثف فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه زيارة جزيرة مايوت هذا الأسبوع للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفرنسي في مواجهة "المأساة" التي خلفها الإعصار. وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" أنه سيعلن الحداد الوطني في البلاد، معترفًا بالكارثة التي ألمّت بالجزيرة.في الوقت نفسه، تواصل السلطات المحلية جهودها لاستعادة الجثث من بين الأنقاض، حيث وصل مستشفى الجزيرة حتى الآن 21 جثة، مع تزايد المخاوف من العثور على مئات من القتلى، قد يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى بضعة آلاف.وتُقدّر السلطات عدد سكان جزيرة مايوت بـ 320 ألف نسمة رسميا، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان الفعلي يزيد عن ذلك بسبب الهجرة غير الشرعية.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095878111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc1102df241c14f46a32ab2d433acfd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعصار "شيدو" المدمر... فقدان 200 متطوع فرنسي بعد تدمير جزيرة مايوت... فيديو

13:57 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Lewis Jolyإعصار فرنسا
إعصار فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Lewis Joly
تابعنا عبر
أعربت منظمة الصليب الأحمر عن قلقها الشديد من فقدان أكثر من 200 من متطوعيها في جزيرة مايوت الفرنسية، الواقعة في المحيط الهندي، بعد الإعصار المدمر "شيدو".
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان عبر منصة "إكس" إن "الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة تسببت في تدمير جزيرة مايوت، مع خشية من أن يكون أكثر من 200 متطوع في عداد المفقودين".
وفي الوقت الذي تكثف فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه زيارة جزيرة مايوت هذا الأسبوع للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفرنسي في مواجهة "المأساة" التي خلفها الإعصار.
وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" أنه سيعلن الحداد الوطني في البلاد، معترفًا بالكارثة التي ألمّت بالجزيرة.
في الوقت نفسه، تواصل السلطات المحلية جهودها لاستعادة الجثث من بين الأنقاض، حيث وصل مستشفى الجزيرة حتى الآن 21 جثة، مع تزايد المخاوف من العثور على مئات من القتلى، قد يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى بضعة آلاف.
وتُقدّر السلطات عدد سكان جزيرة مايوت بـ 320 ألف نسمة رسميا، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان الفعلي يزيد عن ذلك بسبب الهجرة غير الشرعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала