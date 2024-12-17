إعصار "شيدو" المدمر... فقدان 200 متطوع فرنسي بعد تدمير جزيرة مايوت... فيديو
© AP Photo / Lewis Jolyإعصار فرنسا
© AP Photo / Lewis Joly
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أعربت منظمة الصليب الأحمر عن قلقها الشديد من فقدان أكثر من 200 من متطوعيها في جزيرة مايوت الفرنسية، الواقعة في المحيط الهندي، بعد الإعصار المدمر "شيدو".
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان عبر منصة "إكس" إن "الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة تسببت في تدمير جزيرة مايوت، مع خشية من أن يكون أكثر من 200 متطوع في عداد المفقودين".
🚨Large-scale destruction after Cat 4 Hurricane Chido— Irene (@irene_makarenko) December 15, 2024
Mayotte Island, France, December 15#CycloneChido
❌At least 14 people were killed, 9 people were seriously injured and 246 others were seriously wounded.
🆘Contact with the south of the island not yet restored.#ChidoMayotte pic.twitter.com/xIQ1WVMsfo
وفي الوقت الذي تكثف فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه زيارة جزيرة مايوت هذا الأسبوع للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفرنسي في مواجهة "المأساة" التي خلفها الإعصار.
وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" أنه سيعلن الحداد الوطني في البلاد، معترفًا بالكارثة التي ألمّت بالجزيرة.
On the French island of Mayotte, the strongest hurricane in 90 years, Shido, is raging. The cyclone, which hit the French overseas territory in the Indian Ocean, has already claimed the lives of 14 people.pic.twitter.com/uY027OAuMa— Nyra Kraal (@NyraKraal) December 15, 2024
في الوقت نفسه، تواصل السلطات المحلية جهودها لاستعادة الجثث من بين الأنقاض، حيث وصل مستشفى الجزيرة حتى الآن 21 جثة، مع تزايد المخاوف من العثور على مئات من القتلى، قد يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى بضعة آلاف.
وتُقدّر السلطات عدد سكان جزيرة مايوت بـ 320 ألف نسمة رسميا، إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان الفعلي يزيد عن ذلك بسبب الهجرة غير الشرعية.