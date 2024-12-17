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https://sarabic.ae/20241217/بدء-محاكمة-3-تلاميذ-في-فرنسا-بعد-نشر-فيديو-لقيامهم-بمضغ-فأر-حي-حتى-قتله----1095873372.html
بدء محاكمة 3 تلاميذ في فرنسا بعد نشر فيديو لقيامهم بمضغ فأر حي حتى قتله
بدء محاكمة 3 تلاميذ في فرنسا بعد نشر فيديو لقيامهم بمضغ فأر حي حتى قتله
سبوتنيك عربي
طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة في مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، يوم الجمعة الماضية، الحكم بخدمات مجتمعية على 3 تلاميذ، اتُهموا بمضغ فأر حي حتى قتله وبتصوير... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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وتم إحالة التلاميذ إلى القضاء، بعد أن انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر لوكا بي، وهو تلميذ في السنة الثانية من صف العلوم الإعدادي، وهو يمضغ فأرا، ثم يبصقه ثم يعيده إلى فمه، حتى يُقتِل.وطلب المدعي العام الفرنسي إلزام الطالب بـ105 ساعات من الخدمة المجتمعية، وفرض غرامة مالية عليه في حال عدم امتثاله لهذه العقوبة.وقالت المحكمة إنها ستنطق بحكمها النهائي، في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما طالبت 13 جمعية أهلية المدعى عليه بتعويضات تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو.
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بدء محاكمة 3 تلاميذ في فرنسا بعد نشر فيديو لقيامهم بمضغ فأر حي حتى قتله

12:31 GMT 17.12.2024
© unsplash/ Aleksandr Gusev فأر تجارب
فأر تجارب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© unsplash/ Aleksandr Gusev
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طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة في مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، يوم الجمعة الماضية، الحكم بخدمات مجتمعية على 3 تلاميذ، اتُهموا بمضغ فأر حي حتى قتله وبتصوير المشهد وعرضه لاحقا.
وتم إحالة التلاميذ إلى القضاء، بعد أن انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر لوكا بي، وهو تلميذ في السنة الثانية من صف العلوم الإعدادي، وهو يمضغ فأرا، ثم يبصقه ثم يعيده إلى فمه، حتى يُقتِل.

وبعد التحقيق، تبيّن أن الواقعة حصلت خلال أمسية أقيمت في سبتمبر/ أيلول 2023، بمدرسة "تيير" الثانوية في مدينة مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا.

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وقال الشاب الذي أصبح طالبا في كلية الهندسة، عند استجوابه أمام المحكمة، إنه لا يتذكر شيئا مما حصل.

وطلب المدعي العام الفرنسي إلزام الطالب بـ105 ساعات من الخدمة المجتمعية، وفرض غرامة مالية عليه في حال عدم امتثاله لهذه العقوبة.
وقالت المحكمة إنها ستنطق بحكمها النهائي، في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما طالبت 13 جمعية أهلية المدعى عليه بتعويضات تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو.
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