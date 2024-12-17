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https://sarabic.ae/20241217/دولة-عربية-تتسلم-طائرة-برمائية-روسية-متطورة--1095861374.html
دولة عربية تتسلم طائرة برمائية روسية متطورة
دولة عربية تتسلم طائرة برمائية روسية متطورة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية روسية بأن مركز "بيرييف" العلمي التقني للطيران بمدينة تاغنروغ جنوبي روسيا، انتهى من عملية تطوير طائرة برمائية من طراز "بي-200"، التي سُلمت... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:06+0000
2024-12-17T09:06+0000
روسيا
العالم العربي
إخماد حرائق
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ونقلت "روسيا غازيتا" عن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليسار، قوله إن "عملية تجميع الطائرة في مصنع "بيرييف" بمدينة تاغنروغ، والذي كنت مديرا فيه، قد تمت بالفعل، وأن السلطات الجزائرية قد حصلت عليها بالفعل، وستستخدم هناك لإطفاء الحرائق".ونفذت الطائرة البرمائية الجديدة أول طلعة جوية لها، في 24 سبتمبر/ أيلول عام 1998، في مدينة إركوتسك شرق سيبيريا بروسيا.وتمتلك الطائرة البرمائية "بي-200" ميزات عدة وهي:يمكن استخدام طائرة "بي-200" في مهام متنوعة تشمل:الجدير بالذكر، أن الطائرة "بي-200" كان من المفترض أن تحلّ محل الطائرة "بي-12" في سلاح الطيران البحري التابع للقوات البحرية الروسية، لكن الطائرة الجديدة خصصت للاستخدام في مكافحة حرائق الغابات ومهام الإنقاذ البحري.معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
https://sarabic.ae/20241212/تدخل-حيز-التنفيذ-اتفاقية-بين-الجزائر-وتونس-وليبيا-لإدارة-المياه-الجوفية-1095722489.html
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روسيا, العالم العربي, إخماد حرائق
روسيا, العالم العربي, إخماد حرائق

دولة عربية تتسلم طائرة برمائية روسية متطورة

09:06 GMT 17.12.2024
© Photo / Press service of the Governor of Rostov regionالطائرة البرمائية الروسية "بي-200" التي سلمت إلى الجزائر
الطائرة البرمائية الروسية بي-200 التي سلمت إلى الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Photo / Press service of the Governor of Rostov region
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية روسية بأن مركز "بيرييف" العلمي التقني للطيران بمدينة تاغنروغ جنوبي روسيا، انتهى من عملية تطوير طائرة برمائية من طراز "بي-200"، التي سُلمت بعد ذلك إلى الجزائر.
ونقلت "روسيا غازيتا" عن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليسار، قوله إن "عملية تجميع الطائرة في مصنع "بيرييف" بمدينة تاغنروغ، والذي كنت مديرا فيه، قد تمت بالفعل، وأن السلطات الجزائرية قد حصلت عليها بالفعل، وستستخدم هناك لإطفاء الحرائق".

وتعتبر طائرة "بي-200" النفاثة طائرة متعددة المهام تم تصنيعها تحت إشراف كبير المصممين ألكسندر يافكين.

مياه جوفية داخل كهف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
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تدخل حيز التنفيذ.. اتفاقية بين الجزائر وتونس وليبيا لإدارة المياه الجوفية
12 ديسمبر, 11:14 GMT
ونفذت الطائرة البرمائية الجديدة أول طلعة جوية لها، في 24 سبتمبر/ أيلول عام 1998، في مدينة إركوتسك شرق سيبيريا بروسيا.
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية "بي-200تي إس"
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية بي-200تي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية "بي-200تي إس"

وتمتلك الطائرة البرمائية "بي-200" ميزات عدة وهي:

القدرة على سحب الماء وملئ الخزان أثناء التحليق على ارتفاع منخفض بـ10 ثوان فقط
تستطيع حمل 25 شخصا
قادرة على حمل وزن يصل إلى 5 أطنان من الحمولة المختلفة
تستطيع الهبوط على أي سطح مائي ولا تحتاج إلى مكان مخصص للهبوط
© Sputnikأكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
© Sputnik

يمكن استخدام طائرة "بي-200" في مهام متنوعة تشمل:

الدوريات البحرية لتأمين المياه الاقتصادية للدولة
عمليات البحث والإنقاذ عن (الأفراد – السفن – الغواصات)
مهام المراقبة البيئية
دعم مهام النقل للشحنات والأفراد
مهام إطفاء الحرائق
مهام القوات الخاصة
إجلاء الجرحى لإي أوقات الكوارث
الجدير بالذكر، أن الطائرة "بي-200" كان من المفترض أن تحلّ محل الطائرة "بي-12" في سلاح الطيران البحري التابع للقوات البحرية الروسية، لكن الطائرة الجديدة خصصت للاستخدام في مكافحة حرائق الغابات ومهام الإنقاذ البحري.
معلومات عن طائرة الإطفاء الروسية العملاقة "بي إي 200"
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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