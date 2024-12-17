"سابسان"... صور لانطلاق أول قطار سريع محدث بأياد روسية

عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
قائد أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريمًا للذكرى السنوية لإطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلوروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
قائد أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريمًا للذكرى السنوية لإطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلوروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
سائق أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
سائق أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
قائد أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريمًا للذكرى السنوية لإطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلوروسكي في موسكو.
قائد أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريمًا للذكرى السنوية لإطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلوروسكي في موسكو.
عربة أطفال من قطار "سابسان" المحدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، مقدمة تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
عربة أطفال من قطار "سابسان" المحدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، مقدمة تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو.
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو
عرض أول تكوين محدث لقطار "سابسان" مع التحديث الكامل بالمكونات المحلية تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلاروسكي في موسكو