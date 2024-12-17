"سابسان"... صور لانطلاق أول قطار سريع محدث بأياد روسية

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قائد أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريمًا للذكرى السنوية لإطلاق قطارات "سابسان" في محطة بيلوروسكي في موسكو، قبل 15 عامًا، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت الخدمة المنتظمة لقطارات سابسان بين سانت بطرسبرغ وموسكو.