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صور ساحرة لاستعدادات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للعام الجديد
صور ساحرة لاستعدادات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للعام الجديد
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الساحرة للاستعدادات الجارية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، لاستقبال العام الجديد. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, سان بطرسبرغ, أخبار رأس السنة, عيد الميلاد, احتفالات الميلاد, صور
фото, سان بطرسبرغ, أخبار رأس السنة, عيد الميلاد, احتفالات الميلاد, صور

صور ساحرة لاستعدادات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للعام الجديد

12:36 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 14:20 GMT 17.12.2024)
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الساحرة للاستعدادات الجارية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، لاستقبال العام الجديد.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يتزلجون في سوق عيد الميلاد، الذي تم افتتاحه قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

أشخاص يتزلجون في سوق عيد الميلاد، الذي تم افتتاحه قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يتزلجون في سوق عيد الميلاد، الذي تم افتتاحه قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية في مدينة سانتت بطرسبورغ الروسية

زوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية في مدينة سانتت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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زوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية في مدينة سانتت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

تجهيزات رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

تجهيزات رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال بالقرب من مبنى &quot;غوستيني دفور&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تجهيزات رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

بائع يستقبل زواره في متجره المزين في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

بائع يستقبل زواره في متجره المزين في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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بائع يستقبل زواره في متجره المزين في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يسيرون عبر جسر "لومونوسوفسكي" على نهر "فونتانكا"، المزين لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

أشخاص يسيرون عبر جسر &quot;لومونوسوفسكي&quot; على نهر &quot;فونتانكا&quot;، المزين لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أشخاص يسيرون عبر جسر "لومونوسوفسكي" على نهر "فونتانكا"، المزين لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة على برج الدوما في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

زينة رأس السنة على برج الدوما في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexei Danichev
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زينة رأس السنة على برج الدوما في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة لزينة رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال، بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

فتاة تلتقط صورة لزينة رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال، بالقرب من مبنى &quot;غوستيني دفور&quot; في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة لزينة رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال، بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

الزوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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الزوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال خلفه شجرة عيد الميلاد المزينة في ساحة القصر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

تمثال خلفه شجرة عيد الميلاد المزينة في ساحة القصر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تمثال خلفه شجرة عيد الميلاد المزينة في ساحة القصر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زينة العام الجديد في شارع "نيفسكي" وسط مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

زينة العام الجديد في شارع &quot;نيفسكي&quot; وسط مدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زينة العام الجديد في شارع "نيفسكي" وسط مدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتجولون في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

زوار يتجولون في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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زوار يتجولون في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زينة رأس السنة في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

زينة رأس السنة في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
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زينة رأس السنة في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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