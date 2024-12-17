صور ساحرة لاستعدادات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية للعام الجديد

أشخاص يتزلجون في سوق عيد الميلاد، الذي تم افتتاحه قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
أشخاص يتزلجون في سوق عيد الميلاد، الذي تم افتتاحه قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية في مدينة سانتت بطرسبورغ الروسية
زوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية في مدينة سانتت بطرسبورغ الروسية
تجهيزات رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
تجهيزات رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
بائع يستقبل زواره في متجره المزين في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
بائع يستقبل زواره في متجره المزين في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
أشخاص يسيرون عبر جسر "لومونوسوفسكي" على نهر "فونتانكا"، المزين لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
أشخاص يسيرون عبر جسر "لومونوسوفسكي" على نهر "فونتانكا"، المزين لاستقبال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة رأس السنة على برج الدوما في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة رأس السنة على برج الدوما في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
فتاة تلتقط صورة لزينة رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال، بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
فتاة تلتقط صورة لزينة رأس السنة الجديدة مع شجرة عيد الميلاد المزينة بألعاب صنعها الأطفال، بالقرب من مبنى "غوستيني دفور" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
الزوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
الزوار في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
تمثال خلفه شجرة عيد الميلاد المزينة في ساحة القصر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
تمثال خلفه شجرة عيد الميلاد المزينة في ساحة القصر بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة العام الجديد في شارع "نيفسكي" وسط مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة العام الجديد في شارع "نيفسكي" وسط مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زوار يتجولون في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زوار يتجولون في معرض عيد الميلاد في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة رأس السنة في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
زينة رأس السنة في الساحة الإيطالية بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية