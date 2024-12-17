لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20241217/لمراقبة-الأرض-الصين-تطلق-4-أقمار-صناعية-جديدة-1095866545.html
لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة
لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة
سبوتنيك عربي
تواصل الصين بناء قدرات وطنية في مجال استكشاف الفضاء تضمن امتلاكها أنظمة اتصالات متطورة للاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، وتمكنها من منافسة الولايات... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T10:11+0000
2024-12-17T10:11+0000
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الصين
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وأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إطلاق 4 أقمار صناعية من طراز "بياسات-2" المصمم لرصد الأرض من الفضاء وتنفيذ مهام الاستشعار عن بعد.وقالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية الإطلاق جرت من مركز "تاييوان" الفضائي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة

10:11 GMT 17.12.2024
© Getty Images / VCG / Contributorإطلاق أقمار صناعية صينية
إطلاق أقمار صناعية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / VCG / Contributor
تابعنا عبر
تواصل الصين بناء قدرات وطنية في مجال استكشاف الفضاء تضمن امتلاكها أنظمة اتصالات متطورة للاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، وتمكنها من منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.
وأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إطلاق 4 أقمار صناعية من طراز "بياسات-2" المصمم لرصد الأرض من الفضاء وتنفيذ مهام الاستشعار عن بعد.
وقالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية الإطلاق جرت من مركز "تاييوان" الفضائي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.
ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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