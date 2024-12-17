https://sarabic.ae/20241217/لمراقبة-الأرض-الصين-تطلق-4-أقمار-صناعية-جديدة-1095866545.html
لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة
لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة
سبوتنيك عربي
تواصل الصين بناء قدرات وطنية في مجال استكشاف الفضاء تضمن امتلاكها أنظمة اتصالات متطورة للاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، وتمكنها من منافسة الولايات... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T10:11+0000
2024-12-17T10:11+0000
2024-12-17T10:11+0000
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وأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إطلاق 4 أقمار صناعية من طراز "بياسات-2" المصمم لرصد الأرض من الفضاء وتنفيذ مهام الاستشعار عن بعد.وقالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية الإطلاق جرت من مركز "تاييوان" الفضائي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
لمراقبة الأرض... الصين تطلق 4 أقمار صناعية جديدة
تواصل الصين بناء قدرات وطنية في مجال استكشاف الفضاء تضمن امتلاكها أنظمة اتصالات متطورة للاستخدامات المدنية والعسكرية على السواء، وتمكنها من منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.
وأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن نجاحها في إطلاق 4 أقمار صناعية
من طراز "بياسات-2" المصمم لرصد الأرض من الفضاء وتنفيذ مهام الاستشعار عن بعد.
وقالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية الإطلاق جرت من مركز "تاييوان" الفضائي بمقاطعة شانشي شمالي الصين
.
ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق
"تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.