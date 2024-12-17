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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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59 د
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18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241217/مفاجأة-ربما-لم-تتخيلها-جلطات-الدم-قد-تحدث-بهذه-الطريقة-1095862126.html
مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن أشياء تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة وما يرتبط بها من مضاعفات تهدد الحياة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T08:40+0000
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وبحسب الدراسة، فإن التعرض لتلوث الهواء لفترات طويلة يسبب جلطات الدم، التي يوجد منها نوعان رئيسيان، الأول يتكون في أوردة الساق أو الذراع، والثاني هو الانصمام الرئوي، الذي يحدث عندما تتحرك الجلطة في الجسم وتصل إلى الرئة، ما يشكل تهديدا للحياة، حسبما ذكر موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعات مينيسوتا وواشنطن وأوكلاهوما، 7600 مريض بالغا يعيشون في مناطق قريبة من 6 مدن أمريكية.وتضمنت الدراسة قياس جودة الهواء في تلك المناطق على مدار 17 عامًا لتقييم تأثيرها على صحة المرضى، وأظهرت النتائج أنه خلال تلك الفترة تم نقل 250 شخصًا إلى المستشفى جراء إصابتهم بجلطات دموية.واتضح أن التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة الناتجة عن محطات الطاقة أو حرائق الغابات يزيد مخاطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 39 في المئة.
https://sarabic.ae/20231102/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-من-مخاطر-الإصابة-بداء-السكري-من-النوع-الثاني-1082744993.html
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مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة

08:40 GMT 17.12.2024
© Getty Images / ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTOتجلط الدم
تجلط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO
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كشفت دراسة جديدة عن أشياء تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة وما يرتبط بها من مضاعفات تهدد الحياة.
وبحسب الدراسة، فإن التعرض لتلوث الهواء لفترات طويلة يسبب جلطات الدم، التي يوجد منها نوعان رئيسيان، الأول يتكون في أوردة الساق أو الذراع، والثاني هو الانصمام الرئوي، الذي يحدث عندما تتحرك الجلطة في الجسم وتصل إلى الرئة، ما يشكل تهديدا للحياة، حسبما ذكر موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
مجتمع
دراسة: تلوث الهواء يرفع من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني
2 نوفمبر 2023, 14:59 GMT
وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعات مينيسوتا وواشنطن وأوكلاهوما، 7600 مريض بالغا يعيشون في مناطق قريبة من 6 مدن أمريكية.
وتضمنت الدراسة قياس جودة الهواء في تلك المناطق على مدار 17 عامًا لتقييم تأثيرها على صحة المرضى، وأظهرت النتائج أنه خلال تلك الفترة تم نقل 250 شخصًا إلى المستشفى جراء إصابتهم بجلطات دموية.
واتضح أن التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة الناتجة عن محطات الطاقة أو حرائق الغابات يزيد مخاطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 39 في المئة.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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