https://sarabic.ae/20241217/مفاجأة-ربما-لم-تتخيلها-جلطات-الدم-قد-تحدث-بهذه-الطريقة-1095862126.html
مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن أشياء تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة وما يرتبط بها من مضاعفات تهدد الحياة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T08:40+0000
2024-12-17T08:40+0000
2024-12-17T08:40+0000
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وبحسب الدراسة، فإن التعرض لتلوث الهواء لفترات طويلة يسبب جلطات الدم، التي يوجد منها نوعان رئيسيان، الأول يتكون في أوردة الساق أو الذراع، والثاني هو الانصمام الرئوي، الذي يحدث عندما تتحرك الجلطة في الجسم وتصل إلى الرئة، ما يشكل تهديدا للحياة، حسبما ذكر موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعات مينيسوتا وواشنطن وأوكلاهوما، 7600 مريض بالغا يعيشون في مناطق قريبة من 6 مدن أمريكية.وتضمنت الدراسة قياس جودة الهواء في تلك المناطق على مدار 17 عامًا لتقييم تأثيرها على صحة المرضى، وأظهرت النتائج أنه خلال تلك الفترة تم نقل 250 شخصًا إلى المستشفى جراء إصابتهم بجلطات دموية.واتضح أن التعرض لجزيئات الغبار الدقيقة الناتجة عن محطات الطاقة أو حرائق الغابات يزيد مخاطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 39 في المئة.
https://sarabic.ae/20231102/دراسة-تلوث-الهواء-يرفع-من-مخاطر-الإصابة-بداء-السكري-من-النوع-الثاني-1082744993.html
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أخبار العالم الآن, الصحة, التلوث البيئي, الأخبار, منوعات
أخبار العالم الآن, الصحة, التلوث البيئي, الأخبار, منوعات
مفاجأة ربما لم تتخيلها.. جلطات الدم قد تحدث بهذه الطريقة
كشفت دراسة جديدة عن أشياء تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة وما يرتبط بها من مضاعفات تهدد الحياة.
وبحسب الدراسة، فإن التعرض لتلوث الهواء لفترات طويلة يسبب جلطات الدم، التي يوجد منها نوعان رئيسيان، الأول يتكون في أوردة الساق أو الذراع، والثاني هو الانصمام الرئوي، الذي يحدث عندما تتحرك الجلطة في الجسم وتصل إلى الرئة، ما يشكل تهديدا للحياة، حسبما ذكر
موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية.
وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعات مينيسوتا وواشنطن وأوكلاهوما، 7600 مريض
بالغا يعيشون في مناطق قريبة من 6 مدن أمريكية.
وتضمنت الدراسة قياس جودة الهواء في تلك المناطق على مدار 17 عامًا لتقييم تأثيرها على صحة المرضى، وأظهرت النتائج أنه خلال تلك الفترة تم نقل 250 شخصًا إلى المستشفى جراء إصابتهم بجلطات دموية.
واتضح أن التعرض لجزيئات الغبار
الدقيقة الناتجة عن محطات الطاقة أو حرائق الغابات يزيد مخاطر الإصابة بالجلطات بنسبة تصل إلى 39 في المئة.