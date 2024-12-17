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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20241217/نحو-8-من-مواطني-دولة-عربية-يتوفون-بسكته-قلبية-1095875420.html
نحو 8% من مواطني دولة عربية يتوفون بسكته قلبية
نحو 8% من مواطني دولة عربية يتوفون بسكته قلبية
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير صادر عن قضاة مجلس المحاسبة بالجزائر، بأن نسبة الوفيات بالسكتة القلبية التنفسية في البلاد، بلغت 6709 حالات، بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات في عام 2017،... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T13:09+0000
2024-12-17T13:15+0000
مجتمع
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وانتقد القضاة الطريقة التي تُحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من السلطات.وأوضح القضاة أن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محررة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، بين عامي 2016 - 2015، بحسب موقع "النهار".
https://sarabic.ae/20241204/بالسجن-النافذ-القضاء-الجزائري-ينطق-حكمه-بحق-الجنرال-المزيف-1095488539.html
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نحو 8% من مواطني دولة عربية يتوفون بسكته قلبية

13:09 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 13:15 GMT 17.12.2024)
© unsplash/ Eliasonقلب
قلب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© unsplash/ Eliason
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أفاد تقرير صادر عن قضاة مجلس المحاسبة بالجزائر، بأن نسبة الوفيات بالسكتة القلبية التنفسية في البلاد، بلغت 6709 حالات، بنسبة 8.3% من إجمالي الوفيات في عام 2017، بالإضافة إلى 6213 حالة وفاة في عام 2018، بنسبة 5.3% من إجمالي الوفيات.
وانتقد القضاة الطريقة التي تُحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من السلطات.
ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها، بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء البلاد.
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
مجتمع
بالسجن النافذ.. القضاء الجزائري ينطق حكمه بحق "الجنرال المزيف"
4 ديسمبر, 18:03 GMT
وأوضح القضاة أن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محررة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، بين عامي 2016 - 2015، بحسب موقع "النهار".
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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