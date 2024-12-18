البحرية الروسية تتسلم ثلاث غواصات "بوري-إيه" النووية الاستراتيجية بحلول عام 2028
© Sputnik . Andrey Stanavovسطح الغواصة النووية ك-535 "يوري دولغوروكي". غواصة يوري دولغوروكي هي السفينة الرائدة في مشروع 955 بوري في الأسطول الشمالي
© Sputnik . Andrey Stanavov
تابعنا عبر
كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن البحرية الروسية ستتسلم ثلاث غواصات نووية استراتيجية من طراز "بوري-إيه" بحلول عام 2028.
وقال غيراسيموف، في تصريحات أطلقها أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، إن القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية تستكمل اختبارات الدولة للغواصة الجديدة "بوري-إيه".
وتصنف الغواصة الروسية "بوري" بحسب المصادر الغربية، "كوحش حقيقي في البحر".
© Sputnik . Andrey Stanavovدخل كبسولة الإنقاذ المنبثقة للغواصة النووية ك-535 "يوري دولغوروكي" وهي غواصة رائدة في مشروع 955 بوري في الأسطول الشمالي
دخل كبسولة الإنقاذ المنبثقة للغواصة النووية ك-535 "يوري دولغوروكي" وهي غواصة رائدة في مشروع 955 بوري في الأسطول الشمالي
© Sputnik . Andrey Stanavov
وبحسب مقال نشر في مجلة "Hot Cars" الكندية، فإن الغواصة هي ترسانة نووية هائلة لها قدرة تدميرية واسعة.
وكانت مجلة "Military Watch" قد نشرت مقالا تحدثت فيه عن دخول حاملة الصواريخ الغواصة "كنياز فلاديمير" الخدمة لدى البحرية الروسية، وهي الغواصة الرابعة من نوع "بوري" والأولى من مشروع "بوري-أ".
3 أبريل 2020, 08:15 GMT
وأشارت المجلة إلى أن سعة غواصات من مشروع "بوري-أ" يبلغ 24000 طن، مما يجعلها واحدة من أثقل الغواصات في العالم. هذا يشير إلى مستوى عال من آلية الغواصات، مما يسهل قيادتها ويكفي طاقم من 107 أشخاص.
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمساعد أول لقائد الغواصة داخل غرفة القيادة بالغواصة النووية ك-535 "يوري دولغوروكي" ضمن مشروع 955 بوري في الأسطول الشمالي
مساعد أول لقائد الغواصة داخل غرفة القيادة بالغواصة النووية ك-535 "يوري دولغوروكي" ضمن مشروع 955 بوري في الأسطول الشمالي
© Sputnik . Pavel Lvov/
ونوهت المجلة بأنه: "يمكن تركيب 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات على الغواصات، كل منها يحتوي على ما يصل إلى 10 رؤوس حربية نووية. وهذا يعطي كل غواصة تحمل ما يصل إلى 160 رأس نووي استراتيجي ما يكفي من القوة النارية لتدمير العديد من البلدان المتوسطة الحجم".
وتلاحظ المجلة أيضا أن مستوى الضوضاء لهذه الغواصات أقل مرتين من الغواصات الأمريكية مثل "فرجينيا". هذا يزيد بشكل كبير من صمود الغواصات الروسية الجديدة.