https://sarabic.ae/20241218/البحرية-الروسية-تتسلم-ثلاث-غواصات-بوري-إيه-النووية-الاستراتيجية-بحلول-عام-2028--1095915253.html

البحرية الروسية تتسلم ثلاث غواصات "بوري-إيه" النووية الاستراتيجية بحلول عام 2028

البحرية الروسية تتسلم ثلاث غواصات "بوري-إيه" النووية الاستراتيجية بحلول عام 2028

سبوتنيك عربي

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن البحرية الروسية ستتسلم ثلاث غواصات نووية استراتيجية من طراز... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T10:58+0000

2024-12-18T10:58+0000

2024-12-18T10:58+0000

رصد عسكري

روسيا

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وقال غيراسيموف، في تصريحات أطلقها أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، إن القوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية تستكمل اختبارات الدولة للغواصة الجديدة "بوري-إيه".وبحسب مقال نشر في مجلة "Hot Cars" الكندية، فإن الغواصة هي ترسانة نووية هائلة لها قدرة تدميرية واسعة. وكانت مجلة "Military Watch" قد نشرت مقالا تحدثت فيه عن دخول حاملة الصواريخ الغواصة "كنياز فلاديمير" الخدمة لدى البحرية الروسية، وهي الغواصة الرابعة من نوع "بوري" والأولى من مشروع "بوري-أ".وأشارت المجلة إلى أن سعة غواصات من مشروع "بوري-أ" يبلغ 24000 طن، مما يجعلها واحدة من أثقل الغواصات في العالم. هذا يشير إلى مستوى عال من آلية الغواصات، مما يسهل قيادتها ويكفي طاقم من 107 أشخاص.وتلاحظ المجلة أيضا أن مستوى الضوضاء لهذه الغواصات أقل مرتين من الغواصات الأمريكية مثل "فرجينيا". هذا يزيد بشكل كبير من صمود الغواصات الروسية الجديدة.

https://sarabic.ae/20200403/البحرية-الروسية-تحصل-على-أول-غواصة-نووية-بوري-أ-في-أبريل-1045059615.html

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رصد عسكري, روسيا