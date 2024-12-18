https://sarabic.ae/20241218/الجيش-السوداني-يشن-هجوما-بريا-مباغتا-في-الخرطوم-بحري-1095912960.html
الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري
الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري
سبوتنيك عربي
أفاد شهود عيان، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:41+0000
2024-12-18T09:41+0000
2024-12-18T09:41+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg
وقال شهود العيان، إن "الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع بالخرطوم بحري".وأعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني ، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241218/السودان-يطالب-الإمارات-بـتعويض-قبل-التحاور-معها-1095910448.html
https://sarabic.ae/20241214/المجلس-النروجي-للاجئين-ثلثا-نازحي-شرق-السودان-لا-يحصلون-على-غذاء-كاف-1095777152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75b356b1c73a981bbbb09df0fea5898f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري
أفاد شهود عيان، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم.
وقال شهود العيان، إن "الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع بالخرطوم بحري".
وأعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال الجيش السوداني
، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.
ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.
تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع
"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.
وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان
، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.