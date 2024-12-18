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الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري
الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري
سبوتنيك عربي
أفاد شهود عيان، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:41+0000
2024-12-18T09:41+0000
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وقال شهود العيان، إن "الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع بالخرطوم بحري".وأعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني ، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241218/السودان-يطالب-الإمارات-بـتعويض-قبل-التحاور-معها-1095910448.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يشن هجوما بريا مباغتا في الخرطوم بحري

09:41 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفاد شهود عيان، بأن الجيش السوداني شن هجوما بريا على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدينة بحري شمال الخرطوم.
وقال شهود العيان، إن "الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع بالخرطوم بحري".
وأعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
السودان يطالب الإمارات بـ"تعويض" قبل التحاور معها
09:05 GMT
وقال الجيش السوداني ، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.
ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.
تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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14 ديسمبر, 07:47 GMT
وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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