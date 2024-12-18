https://sarabic.ae/20241218/الخط-المباشر-مع-بوتين-1095933294.html
"الخط المباشر" مع بوتين
"الخط المباشر" مع بوتين
سبوتنيك عربي
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T18:41+0000
2024-12-18T18:41+0000
2024-12-18T18:41+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
فلاديمير بوتين
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ويتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, فلاديمير بوتين, инфографика
انفوجرافيك, فلاديمير بوتين, инфографика
"الخط المباشر" مع بوتين
"الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
ويتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية.