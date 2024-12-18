انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو

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موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
13:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
13:40 GMT
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https://sarabic.ae/20241218/انفجار-ضخم-في-أوزبكستان-يتسبب-بمقتل-وإصابة-العشرات-فيديو-1095911127.html
انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو
انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع، يوم أمس، انفجار في محطة وقود في أوزبكستان، اجتاح الحريق المنطقة بأكملها على الفور، وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم أطفال. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:04+0000
2024-12-18T09:04+0000
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وقالت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية في فرغانة: "بسبب انتهاكات العمليات التكنولوجية وعدم الامتثال لقواعد السلامة أثناء تعبئة الغاز المخفض حدث تفشي".حيث تم تخزين البنزين والبروبان، في المحطة، ما تسبب بالانفجار على الفور.وعمل موظفو الإدارة الإقليمية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات والمسؤولين، في مكان الحادث على إزالة آثار الحريق.وبحسب مقاطع الفيديو، تناثرت الجثث والمصابين على الطريق في كل مكان.
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نادي الفيديو

انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو

09:04 GMT 18.12.2024
© AFP 2023 / Banaras Khanوصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم "سيرينا"، باكستان،21 أبريل 2021
وصول أفراد الأمن والمتطوعين إلى موقع انفجار في كويتا، حيث وقع الانفجار بفندق خمس نجوم سيرينا، باكستان،21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AFP 2023 / Banaras Khan
تابعنا عبر
وقع، يوم أمس، انفجار في محطة وقود في أوزبكستان، اجتاح الحريق المنطقة بأكملها على الفور، وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم أطفال.
وقالت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية في فرغانة: "بسبب انتهاكات العمليات التكنولوجية وعدم الامتثال لقواعد السلامة أثناء تعبئة الغاز المخفض حدث تفشي".
حيث تم تخزين البنزين والبروبان، في المحطة، ما تسبب بالانفجار على الفور.
وعمل موظفو الإدارة الإقليمية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات والمسؤولين، في مكان الحادث على إزالة آثار الحريق.
وبحسب مقاطع الفيديو، تناثرت الجثث والمصابين على الطريق في كل مكان.
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