https://sarabic.ae/20241218/انفجار-ضخم-في-أوزبكستان-يتسبب-بمقتل-وإصابة-العشرات-فيديو-1095911127.html
انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو
انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو
سبوتنيك عربي
وقع، يوم أمس، انفجار في محطة وقود في أوزبكستان، اجتاح الحريق المنطقة بأكملها على الفور، وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم أطفال. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:04+0000
2024-12-18T09:04+0000
2024-12-18T09:04+0000
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وقالت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية في فرغانة: "بسبب انتهاكات العمليات التكنولوجية وعدم الامتثال لقواعد السلامة أثناء تعبئة الغاز المخفض حدث تفشي".حيث تم تخزين البنزين والبروبان، في المحطة، ما تسبب بالانفجار على الفور.وعمل موظفو الإدارة الإقليمية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات والمسؤولين، في مكان الحادث على إزالة آثار الحريق.وبحسب مقاطع الفيديو، تناثرت الجثث والمصابين على الطريق في كل مكان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
انفجار ضخم في أوزبكستان يتسبب بمقتل وإصابة العشرات... فيديو
وقع، يوم أمس، انفجار في محطة وقود في أوزبكستان، اجتاح الحريق المنطقة بأكملها على الفور، وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم أطفال.
وقالت إدارة حالات الطوارئ الإقليمية في فرغانة: "بسبب انتهاكات العمليات التكنولوجية وعدم الامتثال لقواعد السلامة أثناء تعبئة الغاز المخفض حدث تفشي".
حيث تم تخزين البنزين والبروبان، في المحطة، ما تسبب بالانفجار على الفور.
وعمل موظفو الإدارة الإقليمية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى رؤساء الوزارات والإدارات والمسؤولين، في مكان الحادث على إزالة آثار الحريق.
وبحسب مقاطع الفيديو، تناثرت الجثث والمصابين على الطريق في كل مكان.