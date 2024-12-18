https://sarabic.ae/20241218/بينها-6-بلدان-عربية-قائمة-الـ20-دولة-الأكثر-معاناة-في-العالم--1095925855.html
بينها 6 بلدان عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
بينها 6 بلدان عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن 6 دول عربية ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة إنسانية في العالم وهي... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T13:44+0000
2024-12-18T13:44+0000
2024-12-18T13:44+0000
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وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика, أخبار السودان اليوم
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика, أخبار السودان اليوم
بينها 6 بلدان عربية.. قائمة الـ20 دولة الأكثر معاناة في العالم
ذكر تقرير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن 6 دول عربية ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة إنسانية في العالم وهي السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والصومال واليمن.
وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد انقسام العالم إلى شطرين أولهما دول يعاني سكانها من أزمات إنسانية وعدم استقرار وأخرى تتمتع بالازدهار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه لإيجاد حلول لهذه التفاوت بدوافع أخلاقية لأن الأزمات عندما تظهر في مكان تنتشر إلى أماكن أخرى حول العالم، إذا لم يتم مواجهتها في الوقت المناسب.