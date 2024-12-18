https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعتمد-مبادرة-لزراعة-100-مليون-شجرة-لمكافحة-التصحر-1095938641.html

دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر

دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر

سبوتنيك عربي

تتجه الحكومات حاليا إلى مكافحة ظاهرة التصحر بكافة الطرق، وهو ما جعل إحدى الدول العربية تعتمد مبادرة لزارعة عدد ضخم من الشجر في هذا الإطار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T20:28+0000

2024-12-18T20:28+0000

2024-12-18T20:28+0000

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وقال موقع "ليبيا الأحرار" إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اعتمد مبادرة خضار ليبيا، لزراعة 100 مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بإشراف الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية، وبالشراكة مع مؤسسات محلية وشركات النفط الأجنبية.من جانبها، أفادت حكومة الوحدة الليبية بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحقيق التنمية المستدامة.يشار إلى أن من بين الأشجار المقرر زراعتها ضمن تلك المبادرة أشجار البولوفنية، والملكية، ويوكاليبتوس، ومورينغا، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكافور، والأكاسيا، والكازورينا، حيث ستنفذ المبادرة على مساحة إجمالية تبلغ 150,000 هكتار موزعة على 60 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد.وصرح الدبيبة في كلمته إثر مراسم توقيع المبادرة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز التشجير وحماية البيئة، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية والشركات الأجنبية لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة.وفي وقت سابق، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا، عن تضرر عدد من المزارع في الجنوب الليبي بسبب اجتياح الجراد الأفريقي.حيث أحدث الجراد الأفريقي أضراراً كبيرة في سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن، مما أثار مخاوف واسعة من تفاقم الخسائر.من جانبه، أوضح المهندس حسين البريكي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، أن عددا من المناطق الزراعية في جنوب ليبيا شهدت تفشي الجراد الإفريقي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت بيئة ملائمة لانتشاره.وأشار البريكي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن الجراد ظهر في سبها وبراك الشاطئ ووادي البوانيس وبني وليد وترهونة، حيث كانت الإصابات الأكبر في مناطق تراغن وتازربو.

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