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دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر
دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر
سبوتنيك عربي
تتجه الحكومات حاليا إلى مكافحة ظاهرة التصحر بكافة الطرق، وهو ما جعل إحدى الدول العربية تعتمد مبادرة لزارعة عدد ضخم من الشجر في هذا الإطار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T20:28+0000
2024-12-18T20:28+0000
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وقال موقع "ليبيا الأحرار" إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اعتمد مبادرة خضار ليبيا، لزراعة 100 مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بإشراف الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية، وبالشراكة مع مؤسسات محلية وشركات النفط الأجنبية.من جانبها، أفادت حكومة الوحدة الليبية بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحقيق التنمية المستدامة.يشار إلى أن من بين الأشجار المقرر زراعتها ضمن تلك المبادرة أشجار البولوفنية، والملكية، ويوكاليبتوس، ومورينغا، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكافور، والأكاسيا، والكازورينا، حيث ستنفذ المبادرة على مساحة إجمالية تبلغ 150,000 هكتار موزعة على 60 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد.وصرح الدبيبة في كلمته إثر مراسم توقيع المبادرة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز التشجير وحماية البيئة، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية والشركات الأجنبية لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة.وفي وقت سابق، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا، عن تضرر عدد من المزارع في الجنوب الليبي بسبب اجتياح الجراد الأفريقي.حيث أحدث الجراد الأفريقي أضراراً كبيرة في سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن، مما أثار مخاوف واسعة من تفاقم الخسائر.من جانبه، أوضح المهندس حسين البريكي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، أن عددا من المناطق الزراعية في جنوب ليبيا شهدت تفشي الجراد الإفريقي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت بيئة ملائمة لانتشاره.وأشار البريكي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن الجراد ظهر في سبها وبراك الشاطئ ووادي البوانيس وبني وليد وترهونة، حيث كانت الإصابات الأكبر في مناطق تراغن وتازربو.
https://sarabic.ae/20241214/مبادرة-المصالحة-الوطنية-أمل-جديد-أم-استمرار-الانقسام-في-ليبيا-1095789303.html
https://sarabic.ae/20241212/تدخل-حيز-التنفيذ-اتفاقية-بين-الجزائر-وتونس-وليبيا-لإدارة-المياه-الجوفية-1095722489.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

دولة عربية تعتمد مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة لمكافحة التصحر

20:28 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأشجار الخريف على ضفة خليج بيريوسينسكي في إقليم كراسنويارسكي كراي، روسيا 21سبتمبر 2020
أشجار الخريف على ضفة خليج بيريوسينسكي في إقليم كراسنويارسكي كراي، روسيا 21سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تتجه الحكومات حاليا إلى مكافحة ظاهرة التصحر بكافة الطرق، وهو ما جعل إحدى الدول العربية تعتمد مبادرة لزارعة عدد ضخم من الشجر في هذا الإطار.
وقال موقع "ليبيا الأحرار" إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اعتمد مبادرة خضار ليبيا، لزراعة 100 مليون شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بإشراف الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية، وبالشراكة مع مؤسسات محلية وشركات النفط الأجنبية.
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14 ديسمبر, 15:39 GMT
من جانبها، أفادت حكومة الوحدة الليبية بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحقيق التنمية المستدامة.
يشار إلى أن من بين الأشجار المقرر زراعتها ضمن تلك المبادرة أشجار البولوفنية، والملكية، ويوكاليبتوس، ومورينغا، والزيتون، والصنوبر، والخروب، والكافور، والأكاسيا، والكازورينا، حيث ستنفذ المبادرة على مساحة إجمالية تبلغ 150,000 هكتار موزعة على 60 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد.
وصرح الدبيبة في كلمته إثر مراسم توقيع المبادرة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتعزيز التشجير وحماية البيئة، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية والشركات الأجنبية لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة.
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12 ديسمبر, 11:14 GMT
وفي وقت سابق، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا، عن تضرر عدد من المزارع في الجنوب الليبي بسبب اجتياح الجراد الأفريقي.
حيث أحدث الجراد الأفريقي أضراراً كبيرة في سبها وترهونة وبني وليد وتازربو وسمنو وتراغن، مما أثار مخاوف واسعة من تفاقم الخسائر.
من جانبه، أوضح المهندس حسين البريكي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، أن عددا من المناطق الزراعية في جنوب ليبيا شهدت تفشي الجراد الإفريقي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا ووفرت بيئة ملائمة لانتشاره.
وأشار البريكي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن الجراد ظهر في سبها وبراك الشاطئ ووادي البوانيس وبني وليد وترهونة، حيث كانت الإصابات الأكبر في مناطق تراغن وتازربو.
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