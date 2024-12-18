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لحظة إصابة رئيس الوزراء المصري بوعكة صحية مفاجئة خلال مؤتمر صحفي... فيديو
لحظة إصابة رئيس الوزراء المصري بوعكة صحية مفاجئة خلال مؤتمر صحفي... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لدوار مفاجئ إثر إصابته بوعكة صحية في أثناء إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
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وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه مدبولي متحدثا خلال المؤتمر عن ضرورة ودجود تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات مستقبلية في أزمات محتملة، قبل أن يختل توازنه محاول الإمساك بالطاولة التي كانت أمامه. وقطع رئيس الوزراء المصري كلمته قائلا "اسمحولي نوقف"، فيما بدت على الحضور علامات القلق قبل أن يهرع عدد منهم تجاهه ليتوقف البث لدقائق معدودة ثم تم استئناف البث بعدها.وعلق محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على الواقعة قائلا إن رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".وأضاف المتحدث أن مدبولي كان قد غادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق، مطمئنا الجميع بقوله "رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم".
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

لحظة إصابة رئيس الوزراء المصري بوعكة صحية مفاجئة خلال مؤتمر صحفي... فيديو

17:30 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
تعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لدوار مفاجئ إثر إصابته بوعكة صحية في أثناء إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه مدبولي متحدثا خلال المؤتمر عن ضرورة ودجود تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات مستقبلية في أزمات محتملة، قبل أن يختل توازنه محاول الإمساك بالطاولة التي كانت أمامه.
وقطع رئيس الوزراء المصري كلمته قائلا "اسمحولي نوقف"، فيما بدت على الحضور علامات القلق قبل أن يهرع عدد منهم تجاهه ليتوقف البث لدقائق معدودة ثم تم استئناف البث بعدها.
وعلق محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على الواقعة قائلا إن رئيس الوزراء تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأضاف المتحدث أن مدبولي كان قد غادر مكتبه بالأمس في وقت متأخر، ثم عاد في الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق، مطمئنا الجميع بقوله "رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقي اجتماعاته اليوم".
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