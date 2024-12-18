مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
© Sputnik . NOUR MOLHEMطائرة مدنية سورية تتبع لشركة "السورية للطيران"
© Sputnik . NOUR MOLHEM
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شهد مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة جوية بعد توقف حركة المطار في البلاد منذ سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية على المطار.
وأقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مطار حلب الدولي الذي شهد أيضا حالات توقف عن العمل على مدى سنوات الصراع الذي شهدته البلاد.
⚡️انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق إلى حلب بعد استئناف العمل فيه pic.twitter.com/RtgMU7FKrz— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 18, 2024
وحملت الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحفيون، وطاقم الطائرة وغيرهم.
قادمة من #دمشق .. هبوط طائرة في مطار حلب الدولي ثاني أكبر مطار في #سوريا في أول رحلة طيران مدني منذ سقوط النظام المخلوع#الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/lKpUKCzEBM— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 18, 2024
الجدير بالذكر، أن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي يندرج في مرحلة تجريبية ويقتصر على الرحلات الداخلية في الوقت الحالي.