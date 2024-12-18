https://sarabic.ae/20241218/مشاهد-لانطلاق-أول-رحلة-جوية-من-مطار-دمشق-الدولي-فيديو-1095910297.html

مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو

مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة جوية بعد توقف حركة المطار في البلاد منذ سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية على المطار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مطار حلب الدولي الذي شهد أيضا حالات توقف عن العمل على مدى سنوات الصراع الذي شهدته البلاد.الجدير بالذكر، أن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي يندرج في مرحلة تجريبية ويقتصر على الرحلات الداخلية في الوقت الحالي.

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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, طائرة ركاب