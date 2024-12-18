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موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
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مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة جوية بعد توقف حركة المطار في البلاد منذ سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية على المطار. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مطار حلب الدولي الذي شهد أيضا حالات توقف عن العمل على مدى سنوات الصراع الذي شهدته البلاد.الجدير بالذكر، أن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي يندرج في مرحلة تجريبية ويقتصر على الرحلات الداخلية في الوقت الحالي.
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, طائرة ركاب
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, طائرة ركاب

مشاهد لانطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي... فيديو

08:50 GMT 18.12.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEMطائرة مدنية سورية تتبع لشركة "السورية للطيران"
طائرة مدنية سورية تتبع لشركة السورية للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
شهد مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، انطلاق أول رحلة جوية بعد توقف حركة المطار في البلاد منذ سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية على المطار.
وأقلعت أول طائرة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مطار حلب الدولي الذي شهد أيضا حالات توقف عن العمل على مدى سنوات الصراع الذي شهدته البلاد.

وحملت الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحفيون، وطاقم الطائرة وغيرهم.

الجدير بالذكر، أن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي يندرج في مرحلة تجريبية ويقتصر على الرحلات الداخلية في الوقت الحالي.
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