https://sarabic.ae/20241218/ولي-العهد-السعودي-يضيّف-رئيس-الوزراء-العراقي-في-مخيم-بالجبل-صور-وفيديو-1095928347.html
ولي العهد السعودي يضيّف رئيس الوزراء العراقي في مخيم بالجبل... صور وفيديو
ولي العهد السعودي يضيّف رئيس الوزراء العراقي في مخيم بالجبل... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المخيم الشتوي في محافظة العلا شمال غربي المملكة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T15:06+0000
2024-12-18T15:06+0000
2024-12-18T15:06+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_7833faec4341d846c98d7094b0b9d549.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض السبل الممكنة لتعزيزها وتطويرها.كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.حضر اللقاء، الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني. ومن الجانب العراقي، حضر اللقاء وكيل جهاز المخابرات وقاص محمد حسين.
السعودية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_165cde77633b2ce53fda7ea66bdcf811.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد السعودي يضيّف رئيس الوزراء العراقي في مخيم بالجبل... صور وفيديو
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المخيم الشتوي في محافظة العلا شمال غربي المملكة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض السبل الممكنة لتعزيزها وتطويرها.
كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء، الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.
ومن الجانب العراقي، حضر اللقاء وكيل جهاز المخابرات وقاص محمد حسين.