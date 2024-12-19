https://sarabic.ae/20241219/إعلام-غربي-يتوقع-انهيار-الاقتصاد-الأوروبي-في-ظل-حكم-ترامب-1095981268.html
إعلام غربي يتوقع انهيار الاقتصاد الأوروبي في ظل حكم ترامب
إعلام غربي يتوقع انهيار الاقتصاد الأوروبي في ظل حكم ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الأوروبي في حالة انحدار، وستكون أسسه معرضة لخطر الانهيار عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصبه في... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T16:36+0000
2024-12-19T16:36+0000
2024-12-19T16:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095981110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b99fe684aa82f47f9e70d3ab3dfbc483.jpg
وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل: "الوقت ينفد في أوروبا. وبينما يستعد دونالد ترامب، لاستعادة البيت الأبيض في غضون أسابيع، يعاني اقتصاد القارة من كساد عميق والأساس الذي بُني عليه ازدهار المنطقة لم يتصدع فحسب، بل أصبح معرضا لخطر الانهيار".وحذّر المنشور من أنه إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الواردات من القارة، فإن الصناعة الأوروبية ستعاني من "ضربة ساحقة" لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوجهة الأكثر أهمية للسلع الأوروبية.وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن يجب أن يكون مستعدا للانتقام إذا تم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع".وفي وقت سابق، وعد ترامب بإضافة 10% إلى الرسوم الجمركية على البضائع الموردة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه ابتداء من 20 يناير المقبل، وبعد توليه منصبه، سيوقع أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا.
https://sarabic.ae/20241218/رغم-حصانة-الرئيس-قضية-رشاوى-ترامب-ما-زالت-قائمة--1095940183.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095981110_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_09b45b91f8ef8d418772337e58f034fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام غربي يتوقع انهيار الاقتصاد الأوروبي في ظل حكم ترامب
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاقتصاد الأوروبي في حالة انحدار، وستكون أسسه معرضة لخطر الانهيار عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل: "الوقت ينفد في أوروبا. وبينما يستعد دونالد ترامب، لاستعادة البيت الأبيض في غضون أسابيع، يعاني اقتصاد القارة من كساد عميق والأساس الذي بُني عليه ازدهار المنطقة لم يتصدع فحسب، بل أصبح معرضا لخطر الانهيار".
وذكر المقال أنه مع وجود ترامب في البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس الأمريكي، فإن "أوروبا لم تكن أبدا عرضة لأهواء" السياسة التجارية الأمريكية.
وحذّر المنشور من أنه إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على الواردات من القارة، فإن الصناعة الأوروبية ستعاني من "ضربة ساحقة" لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوجهة الأكثر أهمية للسلع الأوروبية.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن يجب أن يكون مستعدا للانتقام إذا تم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع".
ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يعود ترامب إلى سياسات الحماية وأن يزيد مرة أخرى الرسوم الجمركية على المنتجات الموردة من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، وعد ترامب بإضافة 10% إلى الرسوم الجمركية على البضائع الموردة من الصين. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه ابتداء من 20 يناير المقبل، وبعد توليه منصبه، سيوقع أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا.