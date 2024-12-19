https://sarabic.ae/20241219/اكتشاف-يعشش-في-الأنف-قد-يكون-المفتاح-لعلاج-الربو-والحساسية-1095979626.html

اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية

اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية حديثة لاكتشاف موجود داخل الأنف يرتبط بحالتين تنفسيتين شائعتين، وهما التهاب الأنف التحسسي والربو. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T15:13+0000

2024-12-19T15:13+0000

2024-12-19T15:13+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الأخبار

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081592438_0:63:740:479_1920x0_80_0_0_640f4b859586e33473636c6213c36ceb.jpg

ووجدت الدراسة التي أجريت في البرتغال، ونُشرت في مجلة "Frontiers in Microbiology"، أن المصابين بهاتين الحالتين لديهم فطريات مختلفة مقارنة بالأشخاص الأصحاء.ويسبب التهاب الأنف التحسسي العطس والحكة وسيلان الأنف، ويؤثر على ربع البالغين في البرتغال، نتيجة رد فعل مناعي مفرط تجاه مهيجات مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو الفطريات، أما الربو، فهو مرض مزمن يؤدي إلى تضيق مجاري الهواء، ما يسبب صعوبة في التنفس وأعراضًا مثل السعال أو الصفير.وشملت الدراسة 214 مشاركا، واستخدم الباحثون مسحات أنفية لتحليل الفطريات، وأظهرت النتائج أن المصابين بالتهاب الأنف التحسسي لديهم تنوع فطري أعلى في الأنف، ما قد يشير إلى دور هذه الفطريات في تطور الالتهاب وأمراض الجهاز التنفسي.كما أظهرت الدراسة مسارات أيضية نشطة لدى المرضى، قد تشكل أهدافا علاجية مستقبلية.وأكد الباحثون بقيادة الدكتور لويس ديلجادو، الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين الفطريات الأنفية وأمراض التنفس بشكل أعمق، وتطوير علاجات جديدة لتحسين حياة المرضى.

https://sarabic.ae/20230412/دراسة-تكشف-عن-مادة-تساعد-على-الوقاية-من-الربو-1075826762.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الأخبار, الصحة