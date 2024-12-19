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عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
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https://sarabic.ae/20241219/اكتشاف-يعشش-في-الأنف-قد-يكون-المفتاح-لعلاج-الربو-والحساسية-1095979626.html
اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية
اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية حديثة لاكتشاف موجود داخل الأنف يرتبط بحالتين تنفسيتين شائعتين، وهما التهاب الأنف التحسسي والربو. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:13+0000
2024-12-19T15:13+0000
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ووجدت الدراسة التي أجريت في البرتغال، ونُشرت في مجلة "Frontiers in Microbiology"، أن المصابين بهاتين الحالتين لديهم فطريات مختلفة مقارنة بالأشخاص الأصحاء.ويسبب التهاب الأنف التحسسي العطس والحكة وسيلان الأنف، ويؤثر على ربع البالغين في البرتغال، نتيجة رد فعل مناعي مفرط تجاه مهيجات مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو الفطريات، أما الربو، فهو مرض مزمن يؤدي إلى تضيق مجاري الهواء، ما يسبب صعوبة في التنفس وأعراضًا مثل السعال أو الصفير.وشملت الدراسة 214 مشاركا، واستخدم الباحثون مسحات أنفية لتحليل الفطريات، وأظهرت النتائج أن المصابين بالتهاب الأنف التحسسي لديهم تنوع فطري أعلى في الأنف، ما قد يشير إلى دور هذه الفطريات في تطور الالتهاب وأمراض الجهاز التنفسي.كما أظهرت الدراسة مسارات أيضية نشطة لدى المرضى، قد تشكل أهدافا علاجية مستقبلية.وأكد الباحثون بقيادة الدكتور لويس ديلجادو، الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين الفطريات الأنفية وأمراض التنفس بشكل أعمق، وتطوير علاجات جديدة لتحسين حياة المرضى.
https://sarabic.ae/20230412/دراسة-تكشف-عن-مادة-تساعد-على-الوقاية-من-الربو-1075826762.html
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية

15:13 GMT 19.12.2024
© Photo / freepikاحتقان الأنف
احتقان الأنف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Photo / freepik
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توصلت دراسة علمية حديثة لاكتشاف موجود داخل الأنف يرتبط بحالتين تنفسيتين شائعتين، وهما التهاب الأنف التحسسي والربو.
ووجدت الدراسة التي أجريت في البرتغال، ونُشرت في مجلة "Frontiers in Microbiology"، أن المصابين بهاتين الحالتين لديهم فطريات مختلفة مقارنة بالأشخاص الأصحاء.
ويسبب التهاب الأنف التحسسي العطس والحكة وسيلان الأنف، ويؤثر على ربع البالغين في البرتغال، نتيجة رد فعل مناعي مفرط تجاه مهيجات مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو الفطريات، أما الربو، فهو مرض مزمن يؤدي إلى تضيق مجاري الهواء، ما يسبب صعوبة في التنفس وأعراضًا مثل السعال أو الصفير.
مرض الربو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن مادة تساعد على الوقاية من الربو
12 أبريل 2023, 13:14 GMT
وشملت الدراسة 214 مشاركا، واستخدم الباحثون مسحات أنفية لتحليل الفطريات، وأظهرت النتائج أن المصابين بالتهاب الأنف التحسسي لديهم تنوع فطري أعلى في الأنف، ما قد يشير إلى دور هذه الفطريات في تطور الالتهاب وأمراض الجهاز التنفسي.
كما أظهرت الدراسة مسارات أيضية نشطة لدى المرضى، قد تشكل أهدافا علاجية مستقبلية.
وأكد الباحثون بقيادة الدكتور لويس ديلجادو، الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين الفطريات الأنفية وأمراض التنفس بشكل أعمق، وتطوير علاجات جديدة لتحسين حياة المرضى.
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