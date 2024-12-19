https://sarabic.ae/20241219/البيت-الأبيض-يتهم-ترامب-بأمر-الجمهوريين-بإغلاق-الحكومة-الأمريكية-1095941507.html
البيت الأبيض يتهم ترامب بأمر الجمهوريين بإغلاق الحكومة الأمريكية
البيت الأبيض يتهم ترامب بأمر الجمهوريين بإغلاق الحكومة الأمريكية
سبوتنيك عربي
اتهم البيت الأبيض، اليوم الخميس، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإصدار أوامر لحزب الجمهوريين بإغلاق عمل الحكومة الأمريكية، مما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار على... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T03:56+0000
2024-12-19T03:56+0000
2024-12-19T04:37+0000
ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال البيت الأبيض في بيان: "على الجمهوريين أن يتوقفوا عن استخدام السياسة مع هذا الاتفاق الثنائي، وإلا سيتسببون في الإضرار بالأمريكيين المجتهدين وخلق حالة من عدم الاستقرار في أنحاء البلاد".وأضاف البيان: "الرئيس المنتخب ترامب ونائب الرئيس المنتخب فانس أمرا الجمهوريين بإغلاق الحكومة، وهما يهددان بالقيام بذلك — في الوقت الذي يعرقلان فيه تعافي المجتمعات المتضررة من الكوارث، والمزارعين، والمربين، ومراكز الرعاية الصحية المجتمعية".وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار/مارس وبالتالي تجنّب ما يعرف بـ"الإغلاق" قبيل عطلة نهاية العام.ودعا ترامب ونائبه المرتقب، جي دي فانس، إلى تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت "دون منح ديمقراطية مصحوبة بزيادة في سقف الدين".كما انتقد مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يسهل "إخفاء سجلات لجنة 6 يناير الفاسدة" ويوفر زيادة في الرواتب في الكونغرس الأمريكي وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240301/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يصوت-لصالح-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-1086540739.html
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ترامب, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض يتهم ترامب بأمر الجمهوريين بإغلاق الحكومة الأمريكية
03:56 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 04:37 GMT 19.12.2024)
اتهم البيت الأبيض، اليوم الخميس، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإصدار أوامر لحزب الجمهوريين بإغلاق عمل الحكومة الأمريكية، مما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار على مستوى البلاد.
وقال البيت الأبيض في بيان: "على الجمهوريين أن يتوقفوا عن استخدام السياسة مع هذا الاتفاق الثنائي، وإلا سيتسببون في الإضرار بالأمريكيين المجتهدين وخلق حالة من عدم الاستقرار في أنحاء البلاد".
وأضاف البيان: "الرئيس المنتخب ترامب ونائب الرئيس المنتخب فانس أمرا الجمهوريين بإغلاق الحكومة، وهما يهددان بالقيام بذلك — في الوقت الذي يعرقلان فيه تعافي المجتمعات المتضررة من الكوارث، والمزارعين، والمربين، ومراكز الرعاية الصحية المجتمعية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار/مارس وبالتالي تجنّب ما يعرف بـ"الإغلاق"
قبيل عطلة نهاية العام.
ودعا ترامب ونائبه المرتقب، جي دي فانس، إلى تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت "دون منح ديمقراطية مصحوبة بزيادة في سقف الدين".
كما انتقد مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يسهل "إخفاء سجلات لجنة 6 يناير الفاسدة" ويوفر زيادة في الرواتب في الكونغرس الأمريكي وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.