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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
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ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
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مدار الليل والنهار
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/التدريب-القتالي-للوحدات-الهجومية-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1095858125.html
التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي
التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي
سبوتنيك عربي
التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي
2024-12-19T15:11+0000
2024-12-19T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وأثناء تطوير المهارات العملية، قامت وحدات قاذفات اللهب بصقل مهاراتها في العمليات الهجومية وإطلاق نار تكتيكي من قاذفات اللهب المحمولة المضادة للدبابات من طراز "أر بي أو أي" (شميل) ويعني حرفيا الطنان.وقد تعلمت أطقم قاذفات اللهب تدمير الأهداف وذلك من خلال إطلاق النار الحي بالذخيرة الحرارية، التي تحاكي الآليات والمركبات المدرعة الخفيفة للعدو الوهمي على مسافة تصل إلى 700 متر.كما يتم تدريب أطقم المركبات القتالية "بي تي آر-82 أي" ودبابات "تي-72 بي3" في ساحة الدبابات المجهزة خصيصا لذلك، مع استيفاء معايير القيادة وإطلاق النار.بالإضافة إلى ذلك، بتوجيه من الضباط والمدربين ذوي الخبرة، ومن ذوي الخبرة القتالية الحديثة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، يتعلم الأفراد العسكريونن أساسيات الطب والرماية التكتيكية للجيش، و التعامل مع معدات المواقع الهندسية والعمل مع الطائرات المسيرة.وبفضل نظام التحكم الإلكتروني الجديد "Electronic Range Twin" المثبت في مركز التحكم بمركز التدريب، يمكن للمدربين مراقبة تصرفات الأفراد العسكريين بشكل أكثر فعالية وإجراء التعديلات بسرعة أثناء عملية التدريب.تتيح القاعدة التعليمية والمادية الحديثة لمركز التدريب "415" (تدريب المتخصصين المبتدئين) بالمنطقة العسكرية التابعة للإقليم الجنوبي الفرصة لتدريب الأفراد العسكريين الذين يخضعون للخدمة العسكرية يوميًا على مدار الساعة.علاوة على ذلك، يخضع المتخصصون المبتدئون من مختلف الفئات للتدريب، بما في ذلك سائقو ميكانيكا الدبابات ومركبات المشاة القتالية، بالإضافة إلى سائقي الفئات "C" و"D" و"E".
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التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي
التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي

التدريب القتالي للوحدات الهجومية في إقليم كراسنودار الروسي

15:11 GMT 19.12.2024
تابعنا عبر
يواصل مركز التدريب التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودارالروسي، تدريب الأفراد العسكريين الذين دخلوا الخدمة العسكرية بموجب عقد مع القوات المسلحة الروسية.
وأثناء تطوير المهارات العملية، قامت وحدات قاذفات اللهب بصقل مهاراتها في العمليات الهجومية وإطلاق نار تكتيكي من قاذفات اللهب المحمولة المضادة للدبابات من طراز "أر بي أو أي" (شميل) ويعني حرفيا الطنان.
وقد تعلمت أطقم قاذفات اللهب تدمير الأهداف وذلك من خلال إطلاق النار الحي بالذخيرة الحرارية، التي تحاكي الآليات والمركبات المدرعة الخفيفة للعدو الوهمي على مسافة تصل إلى 700 متر.
كما يتم تدريب أطقم المركبات القتالية "بي تي آر-82 أي" ودبابات "تي-72 بي3" في ساحة الدبابات المجهزة خصيصا لذلك، مع استيفاء معايير القيادة وإطلاق النار.
بالإضافة إلى ذلك، بتوجيه من الضباط والمدربين ذوي الخبرة، ومن ذوي الخبرة القتالية الحديثة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، يتعلم الأفراد العسكريونن أساسيات الطب والرماية التكتيكية للجيش، و التعامل مع معدات المواقع الهندسية والعمل مع الطائرات المسيرة.
وبفضل نظام التحكم الإلكتروني الجديد "Electronic Range Twin" المثبت في مركز التحكم بمركز التدريب، يمكن للمدربين مراقبة تصرفات الأفراد العسكريين بشكل أكثر فعالية وإجراء التعديلات بسرعة أثناء عملية التدريب.
تتيح القاعدة التعليمية والمادية الحديثة لمركز التدريب "415" (تدريب المتخصصين المبتدئين) بالمنطقة العسكرية التابعة للإقليم الجنوبي الفرصة لتدريب الأفراد العسكريين الذين يخضعون للخدمة العسكرية يوميًا على مدار الساعة.
علاوة على ذلك، يخضع المتخصصون المبتدئون من مختلف الفئات للتدريب، بما في ذلك سائقو ميكانيكا الدبابات ومركبات المشاة القتالية، بالإضافة إلى سائقي الفئات "C" و"D" و"E".
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالتدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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التدريب القتالي للوحدات الهجومية وأطقم الآليات العسكرية في ساحة تدريب مشتركة على الأسلحة في إقليم كراسنودار، روسيا
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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