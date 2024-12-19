https://sarabic.ae/20241219/السفارة-الإسرائيلية-في-دبلن-بصدد-التحول-إلى-متحف-فلسطين-1095944271.html

السفارة الإسرائيلية في دبلن بصدد التحول إلى متحف فلسطين

السفارة الإسرائيلية في دبلن بصدد التحول إلى متحف فلسطين

سبوتنيك عربي

سمح الإغلاق المفاجئ للسفارة الإسرائيلية في دبلن، عاصمة أيرلندا الشمالية، بفرص جديدة لافتتاح فرع جديد لمتحف فلسطين الذي يوجد مقره الحالي بالولايات المتحدة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T07:03+0000

2024-12-19T07:03+0000

2024-12-19T07:03+0000

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وقالت صحيفة "irishtimes" إنه في أعقاب قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن، يبحث متحف فلسطين إمكانية استئجار المقر ذاته لافتتاح فرع جديد.ويقع متحف فلسطين بالولايات المتحدة في ولاية كونيتيكت الأمريكية منذ افتتاحه في أبريل 2018، وتتمحور مهمته حول تقديم "القضية الفلسطينية للجمهور العالمي"، وعلى الرغم من أن مقره في الولايات المتحدة، فقد أقام المتحف معارض في جميع أنحاء أوروبا، كان آخرها في بانتري، مقاطعة كورك في أيرلندا، حيث أقيم معرض مجاني بعنوان "فن تحت النار" في كنيسة مارينو. وقال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي فيصل صالح، الذي أسس المتحف، إن تحويل السفارة الإسرائيلية السابقة إلى متحف فلسطيني سيكون "بيانًا سياسيًا".وأضاف صالح "نحن نجري استفسارات فقط في هذه المرحلة، اعتقدنا أنها ستكون فكرة جيدة لأننا كنا نبحث عن أماكن للحصول على مكان دائم لنا، وسيكون من الجيد أن يكون لنا وجود في أيرلندا".وردًا على خبر إغلاق السفارة في أيرلندا، قال السيد صالح: "إلى الجحيم، من يريد وجود دولة ترتكب إبادة جماعية في بلاده؟ ما يفعلونه مروع، وأيرلندا هي واحدة من الدول القليلة جدًا التي تدعم الشعب الفلسطيني حقًا".وأضاف: "نحن ممتنون جدًا للشعب الأيرلندي لموقفه، وعندما عرضنا المعرض في بانتري، تلقينا دعمًا هائلاً. لقد فاق توقعاتنا"، واختتم حديثه قائلاً: "هناك الكثير من القوى التي تحاول محو قصتنا، لكن أيرلندا تقف على الجانب الآخر من ذلك ونحن ممتنون جدًا لذلك".وفي وقت سابق، ادعى سفير إسرائيل لدى أيرلندا أن هناك "هوسًا بعداء إسرائيل" في أيرلندا وقال إن قرار إغلاق سفارتها في دبلن كان "الخطوة الصحيحة في هذا الصدد".في السياق ذاته، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، لقوله إن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والسورية وتريد الاستيطان في مصر.وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأربعاء، أن جدعون ساعر هاجم الرئيس الإيرلندي واصفا إياه بأنه "كذاب معاد للسامية"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب إغلاق سفارتها في دبلن، مشيرا إلى سياسة أيرلندا "المعادية لإسرائيل".وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، أن "هيغينز قد اتهم إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان وسوريا واتهم، دون دليل، إسرائيل بالسعي إلى إقامة مستوطنات في مصر"، مضيفا أن ساعر دافع عن قراره الذي اتخذه بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، وقال جدعون ساعر إن "دبلن شجعت معاداة السامية في عهد رئيس وزراء اتهمه بكراهية اليهود".

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