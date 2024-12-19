https://sarabic.ae/20241219/الصين-تنتقد-تقريرا-للدفاع-الأمريكية-يتجاهل-الحقائق-ويتسم-بالتحيز-1095979964.html
الصين تنتقد تقريرا للدفاع الأمريكية: يتجاهل الحقائق ويتسم بالتحيز
الصين تنتقد تقريرا للدفاع الأمريكية: يتجاهل الحقائق ويتسم بالتحيز
سبوتنيك عربي
انتقدت بكين، اليوم الخميس، تقريرا حديثا صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بعنوان "التطور العسكري والأمني المتعلق بالصين". 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:33+0000
2024-12-19T15:33+0000
2024-12-19T15:33+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf6013f9d9ac3980649da3f029c5e0af.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "مثل حال التقارير السابقة من هذا النوع، فإن هذا التقرير الحديث التابع لأمريكا يتجاهل الحقائق، ومليء بالتحيز وينشر رواية التهديد الصيني فقط ليكون بمثابة ذريعة للحفاظ على الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة".وتابع لين بأن "الصين ملتزمة بقوة بكونها قوة من أجل السلام والاستقرار والتقدم العالمي، مع حماية سيادتها الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها بحزم".كما حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجانب الأمريكي على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق التفكير المهيمن، والنظر إلى النية الاستراتيجية للصين وتطوير دفاعها بطريقة موضوعية وعقلانية، والتوقف عن إصدار مثل هذه التقارير غير المسؤولة عاما بعد عام".وقال: "ندعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية والعسكرية بين الصين وأمريكا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أصدرت تقريرها السنوي عن التطورات العسكرية والأمنية في الصين، وسلطت الضوء من خلاله على موجة من "الفساد" المزعوم لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، و"التي أضرت بالتحديث العسكري في الصين"، بحسب ما جاء في التقرير.
https://sarabic.ae/20241123/تحذيرات-من-كارثة-نووية-بين-أمريكا-والصين-بسبب-نظرية-الردع-النووي-1095122079.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/10/1058679970_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dfad2c835d4b0ba5c9404689f83ce18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تنتقد تقريرا للدفاع الأمريكية: يتجاهل الحقائق ويتسم بالتحيز
انتقدت بكين، اليوم الخميس، تقريرا حديثا صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بعنوان "التطور العسكري والأمني المتعلق بالصين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي
، إن "مثل حال التقارير السابقة من هذا النوع، فإن هذا التقرير الحديث التابع لأمريكا يتجاهل الحقائق، ومليء بالتحيز وينشر رواية التهديد الصيني فقط ليكون بمثابة ذريعة للحفاظ على الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة".
وتابع لين بأن "الصين ملتزمة بقوة بكونها قوة من أجل السلام والاستقرار والتقدم العالمي، مع حماية سيادتها الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها بحزم".
كما حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجانب الأمريكي على "التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق التفكير المهيمن، والنظر إلى النية الاستراتيجية للصين وتطوير دفاعها بطريقة موضوعية وعقلانية، والتوقف عن إصدار مثل هذه التقارير غير المسؤولة عاما بعد عام".
وقال: "ندعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، للحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية والعسكرية بين الصين وأمريكا".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أصدرت تقريرها السنوي عن التطورات العسكرية والأمنية في الصين، وسلطت الضوء من خلاله على موجة من "الفساد" المزعوم لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، و"التي أضرت بالتحديث العسكري في الصين"، بحسب ما جاء في التقرير.