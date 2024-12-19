https://sarabic.ae/20241219/بعد-13-عاما-من-الحرب-صندوق-النقد-يتحدث-عن-خطط-إعادة-إعمار-سوريا-1095987892.html

بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا

بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن "صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009".وأشارت كوزاك إلى أن "الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما".كما أعربت عن أملها في أن تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها.

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أخبار سوريا اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار