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بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T19:10+0000
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن "صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009".وأشارت كوزاك إلى أن "الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما".كما أعربت عن أملها في أن تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها.
https://sarabic.ae/20241218/عضو-أكاديمية-الأزمات-الجيوسياسية-بدمشق-النهوض-الاقتصادي-في-سوريا-لا-يمكن-أن-يتحقق-بقرار-دولي--1095921874.html
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أخبار سوريا اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا

19:10 GMT 19.12.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstovaصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن "صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009".
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وأضافت: "من المبكر جدًا إجراء تقييم اقتصادي في هذه المرحلة. نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".

وأشارت كوزاك إلى أن "الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما".
كما أعربت عن أملها في أن تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها.
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