https://sarabic.ae/20241219/تأجير-أهرامات-الجيزة-يثير-جدلا-واسعا-ورد-رسمي-من-الحكومة-المصرية-1095980715.html

"تأجير أهرامات الجيزة" يثير جدلا واسعا.. ورد رسمي من الحكومة المصرية

"تأجير أهرامات الجيزة" يثير جدلا واسعا.. ورد رسمي من الحكومة المصرية

سبوتنيك عربي

أثارت أنباء انتشرت في الآونة الأخيرة بمصر، بشأن تأجير منطقة أهرامات الجيزة لصالح صانع محتوى (يوتيوبر)، جدلا واسعا على مواقع التواصل. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأشارت تقارير متداولة، إلى أن "اليوتيوبر" الأمريكي الشهير "مستر بيست"، قام باستئجار منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة، من أجل التصوير داخل المنطقة.وخرجت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، لتؤكد في بيان رسمي لها عبر منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمرا غير منطقي، وغير وارد بأي شكل من الأشكال".وأوضحت الوزارة أن "هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديوهات) داخل المنطقة، وهو ما يعد ترويجا سياحيا لمصر، ولا سيما لمنتج السياحة الثقافية، من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة".كما أكدت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير، وهو الأمر المتّبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية".وشددت وزارة السياحة والآثار المصرية على "اتباعها كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، إذ كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير، للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير، وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها".

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