تصادم قطارين في مورمانسك الروسية يتسبب بعشرات الجرحى والقتلى... فيديو
06:38 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 06:45 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورسائق أول قطار "سابسان" محدث مع تحديث كامل بمكونات محلية، تم تقديمه تكريما لذكرى إطلاق قطارات "سابسان" في محطة سكة حديد بيلاروسكي في موسكو.
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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أعلنت هيئة السكك الحديدية الروسية، اليوم الخميس، إصابة 31 شخصًا بينهم 5 أطفال في حادث تصادم قطار ركاب "مورمانسك-سانت بطرسبرغ" بقطار بضائع.
وقالت الهيئة في بيان: "وفقًا للمعلومات، نتيجة لحادث القطار رقم 11 مورمانسك - سانت بطرسبرغ في 18 ديسمبر، أصيب 31 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، وتم نقل 14 شخصًا إلى المستشفى،أربعة منهم في حالة حرجة".
وأشارت إلى عدد القتلى في الوقت الحالي بلغ شخصين.
وقالت: "ستبذل السكك الحديدية الروسية قصارى جهدها لتزويد عائلات الضحايا بالدعم اللازم. والشركة على استعداد لتقديم العلاج وإعادة التأهيل مجانًا للركاب المصابين في مرافقها الطبية".
ووفقا لها، ستدفع الشركة 2 مليون و200 ألف روبل لأقارب الضحايا.
أعلن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس، عن وفاة شخصين في حادث تصادم قطارين بالمقاطعة، فيما يقدم الأطباء المساعدة اللازمة للعديد من الركاب.
من جانبها، قالت وزارة الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك" إن 14 شخصًا أصيبوا في الحادث، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
وكان قطار ركاب على متنه 326 راكبا يحمل رقم 11 من مدينة مورمانسك إلى بطرسبورغ، اصطدم بقطار شحن للبضائع، ما أدى إلى خروج بعض المقطورات عن المسار وانقلاب 3 عربات.
وتم تعليق حركة المرور في الموقع، فيما فتحت إدارة تحقيقات النقل في مورمانسك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
يذكر أن درجة الحرارة في منطقة الحادث كانت 25 درجة تحت الصفر.