https://sarabic.ae/20241219/تصادم-قطارين-في-مورمانسك-الروسية-يتسبب-بعشرات-الجرحى-والقتلى-1095942887.html

تصادم قطارين في مورمانسك الروسية يتسبب بعشرات الجرحى والقتلى... فيديو

تصادم قطارين في مورمانسك الروسية يتسبب بعشرات الجرحى والقتلى... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة السكك الحديدية الروسية، اليوم الخميس، إصابة 31 شخصًا بينهم 5 أطفال في حادث تصادم قطار ركاب "مورمانسك-سانت بطرسبرغ" بقطار بضائع. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T06:38+0000

2024-12-19T06:38+0000

2024-12-19T06:45+0000

روسيا

العالم

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وقالت الهيئة في بيان: "وفقًا للمعلومات، نتيجة لحادث القطار رقم 11 مورمانسك - سانت بطرسبرغ في 18 ديسمبر، أصيب 31 شخصًا، من بينهم خمسة أطفال، وتم نقل 14 شخصًا إلى المستشفى،أربعة منهم في حالة حرجة".وأشارت إلى عدد القتلى في الوقت الحالي بلغ شخصين.ووفقا لها، ستدفع الشركة 2 مليون و200 ألف روبل لأقارب الضحايا.أعلن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس، عن وفاة شخصين في حادث تصادم قطارين بالمقاطعة، فيما يقدم الأطباء المساعدة اللازمة للعديد من الركاب.من جانبها، قالت وزارة الطوارئ الروسية لـ"سبوتنيك" إن 14 شخصًا أصيبوا في الحادث، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.وتم تعليق حركة المرور في الموقع، فيما فتحت إدارة تحقيقات النقل في مورمانسك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.يذكر أن درجة الحرارة في منطقة الحادث كانت 25 درجة تحت الصفر.

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