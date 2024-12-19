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رئيس الوزراء العراقي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات
رئيس الوزراء العراقي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها بتكليف حميد الشطري، برئاسة جهاز المخابرات الوطني. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T16:43+0000
2024-12-19T16:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أن "هذا التكليف يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز لدعم أمن واستقرار العراق".كما أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الشطري يتمتع بخبرة واسعة وأداء متميز في المجال الأمني".وبحسب تقارير محلية، شغل الشطري مناصب أمنية رفيعة عدة في العراق، أبرزها إدارة جهاز الأمن الوطني.يُذكر أن جهاز المخابرات العراقي كان يُدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء، منذ عام 2022.
https://sarabic.ae/20241218/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-أن-داعش-بدأ-بإعادة-تنظيم-صفوفه-مستغلا-الفوضى-في-سوريا-1095939235.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات

16:43 GMT 19.12.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها بتكليف حميد الشطري، برئاسة جهاز المخابرات الوطني.
وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أن "هذا التكليف يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز لدعم أمن واستقرار العراق".
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أمس, 20:42 GMT
كما أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الشطري يتمتع بخبرة واسعة وأداء متميز في المجال الأمني".
وبحسب تقارير محلية، شغل الشطري مناصب أمنية رفيعة عدة في العراق، أبرزها إدارة جهاز الأمن الوطني.
يُذكر أن جهاز المخابرات العراقي كان يُدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء، منذ عام 2022.
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