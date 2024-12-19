https://sarabic.ae/20241219/رئيس-الوزراء-العراقي-يعين-رئيسا-جديدا-لجهاز-المخابرات-1095982048.html

رئيس الوزراء العراقي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات

رئيس الوزراء العراقي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيها بتكليف حميد الشطري، برئاسة جهاز المخابرات الوطني. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T16:43+0000

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2024-12-19T16:43+0000

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وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أن "هذا التكليف يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز لدعم أمن واستقرار العراق".كما أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الشطري يتمتع بخبرة واسعة وأداء متميز في المجال الأمني".وبحسب تقارير محلية، شغل الشطري مناصب أمنية رفيعة عدة في العراق، أبرزها إدارة جهاز الأمن الوطني.يُذكر أن جهاز المخابرات العراقي كان يُدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء، منذ عام 2022.

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