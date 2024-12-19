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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
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لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
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ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
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هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
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https://sarabic.ae/20241219/هل-استخدام-الإنترنت-يقلل-فرص-الإصابة-بالخرف؟-1095970337.html
هل استخدام الإنترنت يقلل فرص الإصابة بالخرف؟
هل استخدام الإنترنت يقلل فرص الإصابة بالخرف؟
سبوتنيك عربي
قارنت دراسة جديدة بين فترات استخدام الإنترنت وتطورات حالات الخرف عند كبار السن، وتوصلت إلى وجود مؤشرات بأن كلاهما مرتبط بالآخر. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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الدراسة التي أجرتها جامعة ميتشيغان الأمريكية، شملت أكثر من 18 ألف شخص تم متابعة حالتهم الصحية وأنشطتهم الحياتية على مدى 17 عاما.وتراوحت أعمار الذين شملتهم الدراسة بين الـ50 والـ65 عاما، وأظهرت النتائج أن احتمالات الإصابة بالخرف تقل بنسبة النصف عند مستخدمي الإنترنت مقارنة بغير المستخدمين.لكن الدراسة أوضحت أن فترة الاستخدام اليومي للإنترنت يجب أن تقل عن 6 ساعات، مشيرة إلى أن وصولها إلى 6 ساعات أو أكثر يأتي بنتائج عكسية ويزيد من احتمالات الإصابة بالخرف.وأوضحت أن هناك علاقة بين الاستخدام المنتظم للإنترنت وتأخير في التدهور الإدراكي، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة المحتملة بين الجانبين.وبحسب الدراسة، فإن العلاقة بين استخدام الإنترنت والخرف لا ترتبط بالمستوى التعليمي للشخص أو عرقه أو جنسه، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه ليس دعوة للإفراط في استخدام الإنترنت وإنما مؤشر على وجود علاقة بين مستوى استخدام محدد والوقاية من الخرف.ويقول بعض الباحثين إن السبب فيما توصلت له الدراسة ربما يكون ناتجا عن نوع من التحفيز الإدراكي الذي يحدث نتيجة استخدام الإنترنت.
https://sarabic.ae/20220507/منظمة-تحذر-من-مشاكل-صحية-صادمة-لمفرطي-استخدام-الإنترنت-1061959955.html
https://sarabic.ae/20241214/التمارين-اليومية-تحمي-من-الخرف-والرياضة-تعزز-نشاط-الدماغ-لمدة-24-ساعة-1095785230.html
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هل استخدام الإنترنت يقلل فرص الإصابة بالخرف؟

13:00 GMT 19.12.2024
© Getty Images / Brian B. Bettencourt / Contributorالخرف
الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / Brian B. Bettencourt / Contributor
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قارنت دراسة جديدة بين فترات استخدام الإنترنت وتطورات حالات الخرف عند كبار السن، وتوصلت إلى وجود مؤشرات بأن كلاهما مرتبط بالآخر.
الدراسة التي أجرتها جامعة ميتشيغان الأمريكية، شملت أكثر من 18 ألف شخص تم متابعة حالتهم الصحية وأنشطتهم الحياتية على مدى 17 عاما.
شعار متصفح الإنترنت غوغل كروم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
منظمة تحذر من مشاكل صحية صادمة لمفرطي استخدام الإنترنت
7 مايو 2022, 17:00 GMT
وتراوحت أعمار الذين شملتهم الدراسة بين الـ50 والـ65 عاما، وأظهرت النتائج أن احتمالات الإصابة بالخرف تقل بنسبة النصف عند مستخدمي الإنترنت مقارنة بغير المستخدمين.
لكن الدراسة أوضحت أن فترة الاستخدام اليومي للإنترنت يجب أن تقل عن 6 ساعات، مشيرة إلى أن وصولها إلى 6 ساعات أو أكثر يأتي بنتائج عكسية ويزيد من احتمالات الإصابة بالخرف.
وأوضحت أن هناك علاقة بين الاستخدام المنتظم للإنترنت وتأخير في التدهور الإدراكي، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة المحتملة بين الجانبين.
ممارسة الرياضة يوميا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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التمارين اليومية تحمي من الخرف... والرياضة تعزز نشاط الدماغ لمدة 24 ساعة
14 ديسمبر, 13:35 GMT
وبحسب الدراسة، فإن العلاقة بين استخدام الإنترنت والخرف لا ترتبط بالمستوى التعليمي للشخص أو عرقه أو جنسه، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه ليس دعوة للإفراط في استخدام الإنترنت وإنما مؤشر على وجود علاقة بين مستوى استخدام محدد والوقاية من الخرف.
ويقول بعض الباحثين إن السبب فيما توصلت له الدراسة ربما يكون ناتجا عن نوع من التحفيز الإدراكي الذي يحدث نتيجة استخدام الإنترنت.
© Sputnikاستخدام الإنترنت في الشرق الأوسط
استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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