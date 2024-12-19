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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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صور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024
صور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024، التي جرت في مناطق مختلفة من العالم. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024

12:28 GMT 19.12.2024
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024، التي جرت في مناطق مختلفة من العالم.
© AP Photo / Marco di Marco

صورة لتدفقات الحمم البركانية المنصهرة على الطريق إلى البحيرة الزرقاء، بعد الانفجار البركاني، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.

صورة لتدفقات الحمم البركانية المنصهرة على الطريق إلى البحيرة الزرقاء، بعد الانفجار البركاني، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marco di Marco

صورة لتدفقات الحمم البركانية المنصهرة على الطريق إلى البحيرة الزرقاء، بعد الانفجار البركاني، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.

© AP Photo / Felix Marquez

فتاة تقوم بتنظيف منزلها المتضرر بعد أن ضرب الإعصار "جون"، ولاية غيريرو، المكسيك.

فتاة تقوم بتنظيف منزلها المتضرر بعد أن ضرب الإعصار &quot;جون&quot;، ولاية غيريرو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Felix Marquez

فتاة تقوم بتنظيف منزلها المتضرر بعد أن ضرب الإعصار "جون"، ولاية غيريرو، المكسيك.

© Getty Images / Joe Raedle

لقطة جوية لإعصار "ميلتون"، تُظهر المياه وهي تجرف القوارب إلى الشاطئ بعد مرور الإعصار، في فلوريدا، الولايات المتحدة.

لقطة جوية لإعصار &quot;ميلتون&quot;، تُظهر المياه وهي تجرف القوارب إلى الشاطئ بعد مرور الإعصار، في فلوريدا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Joe Raedle

لقطة جوية لإعصار "ميلتون"، تُظهر المياه وهي تجرف القوارب إلى الشاطئ بعد مرور الإعصار، في فلوريدا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

رجل يركض بعيدًا عن الأمواج أثناء سيره على طول الشاطئ في كاوهسيونغ، جنوب تايوان، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار "كراثون" المنطقة.

رجل يركض بعيدًا عن الأمواج أثناء سيره على طول الشاطئ في كاوهسيونغ، جنوب تايوان، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار &quot;كراثون&quot; المنطقة. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Chiang Ying-ying

رجل يركض بعيدًا عن الأمواج أثناء سيره على طول الشاطئ في كاوهسيونغ، جنوب تايوان، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار "كراثون" المنطقة.

© AP Photo / Chiang Ying-ying

حطام يحيط بمبنى مائل بعد يوم من وقوع زلزال قوي، في مدينة هوالين، شرقي تايوان.

حطام يحيط بمبنى مائل بعد يوم من وقوع زلزال قوي، في مدينة هوالين، شرقي تايوان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chiang Ying-ying

حطام يحيط بمبنى مائل بعد يوم من وقوع زلزال قوي، في مدينة هوالين، شرقي تايوان.

© AP Photo / Ricardo Mazalan

صياد ينظر إلى السفن المتضررة بسبب إعصار "بيريل" في مصايد الأسماك في بريدج تاون، في بربادوس.

صياد ينظر إلى السفن المتضررة بسبب إعصار &quot;بيريل&quot; في مصايد الأسماك في بريدج تاون، في بربادوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ricardo Mazalan

صياد ينظر إلى السفن المتضررة بسبب إعصار "بيريل" في مصايد الأسماك في بريدج تاون، في بربادوس.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للأضرار التي خلفها إعصار "رافائيل" في هافانا، والذي أدى إلى تدمير 461 مبنى، وأجبر نحو 100 ألف مواطن على ترك منازلهم.

صورة للأضرار التي خلفها إعصار &quot;رافائيل&quot; في هافانا، والذي أدى إلى تدمير 461 مبنى، وأجبر نحو 100 ألف مواطن على ترك منازلهم. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صورة للأضرار التي خلفها إعصار "رافائيل" في هافانا، والذي أدى إلى تدمير 461 مبنى، وأجبر نحو 100 ألف مواطن على ترك منازلهم.

© AP Photo / Esteban Felix

منظر للمنازل المحترقة خلال حرائق الغابات التي اجتاحت حي "إل أوليفار"، تشيلي.

منظر للمنازل المحترقة خلال حرائق الغابات التي اجتاحت حي &quot;إل أوليفار&quot;، تشيلي. - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Esteban Felix

منظر للمنازل المحترقة خلال حرائق الغابات التي اجتاحت حي "إل أوليفار"، تشيلي.

© AP Photo / Christopher Pike

رجل يسير على طول حاجز طريق وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة على طريق الشيخ زايد السريع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

رجل يسير على طول حاجز طريق وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة على طريق الشيخ زايد السريع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
9/20
© AP Photo / Christopher Pike

رجل يسير على طول حاجز طريق وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة على طريق الشيخ زايد السريع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

أهالي فلوريدا يتهيؤون لإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار "ميلتون"، الولايات المتحدة الأمريكية.

أهالي فلوريدا يتهيؤون لإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار &quot;ميلتون&quot;، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Rebecca Blackwell

أهالي فلوريدا يتهيؤون لإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار "ميلتون"، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Minh Quyet/VNA

سكان يغادرون الشوارع والبيوت، بسبب إعصار "ياغي" في هايفونغ، فيتنام.

سكان يغادرون الشوارع والبيوت، بسبب إعصار &quot;ياغي&quot; في هايفونغ، فيتنام. - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Minh Quyet/VNA

سكان يغادرون الشوارع والبيوت، بسبب إعصار "ياغي" في هايفونغ، فيتنام.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأضرار التي خلفها انهيار سد بالقرب من ساحة غاغارين، في أورسك، روسيا.

صورة تظهر الأضرار التي خلفها انهيار سد بالقرب من ساحة غاغارين، في أورسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صورة تظهر الأضرار التي خلفها انهيار سد بالقرب من ساحة غاغارين، في أورسك، روسيا.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار، بسبب الفيضانات في نهر ناخو الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار، بسبب الفيضانات في نهر ناخو الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال. - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار، بسبب الفيضانات في نهر ناخو الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.

© AP Photo

غمرت مياه بحيرة أشجار النخيل، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة مرزوكة الصحراوية، جنوب شرق المغرب.

غمرت مياه بحيرة أشجار النخيل، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة مرزوكة الصحراوية، جنوب شرق المغرب. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo

غمرت مياه بحيرة أشجار النخيل، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة مرزوكة الصحراوية، جنوب شرق المغرب.

© AP Photo / Denes Erdos

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، حيث غمرت مياه نهر الدانوب ضفتيه، بالقرب من بودابست، المجر.

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، حيث غمرت مياه نهر الدانوب ضفتيه، بالقرب من بودابست، المجر. - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Denes Erdos

نساء ينقذن قطة من الفيضانات، حيث غمرت مياه نهر الدانوب ضفتيه، بالقرب من بودابست، المجر.

© AP Photo / Hiro Komae

المارة ينظرون إلى الأضرار في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب شمال غرب طوكيو، اليابان.

المارة ينظرون إلى الأضرار في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب شمال غرب طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Hiro Komae

المارة ينظرون إلى الأضرار في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب شمال غرب طوكيو، اليابان.

© AP Photo / Noah Berger

حيوان يركض عبر العشب أثناء فراره من النيران، بسبب حريق مجمع "كوهسيت" في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

حيوان يركض عبر العشب أثناء فراره من النيران، بسبب حريق مجمع &quot;كوهسيت&quot; في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Noah Berger

حيوان يركض عبر العشب أثناء فراره من النيران، بسبب حريق مجمع "كوهسيت" في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Alberto Saiz

السكان ينظرون إلى السيارات المتراكمة بعد أن جرفتها الفيضانات في فالنسيا إسبانيا.

السكان ينظرون إلى السيارات المتراكمة بعد أن جرفتها الفيضانات في فالنسيا إسبانيا. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Alberto Saiz

السكان ينظرون إلى السيارات المتراكمة بعد أن جرفتها الفيضانات في فالنسيا إسبانيا.

© AP Photo / Aaron Favila

مجموعة من النساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور بالمياه، في متنزه الروح القدس التذكاري، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي" في ارتفاع منسوب المياه، في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا، الفلبين.

مجموعة من النساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور بالمياه، في متنزه الروح القدس التذكاري، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية &quot;ترامي&quot; في ارتفاع منسوب المياه، في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Aaron Favila

مجموعة من النساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور بالمياه، في متنزه الروح القدس التذكاري، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي" في ارتفاع منسوب المياه، في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا، الفلبين.

© AP Photo

السكان يشاهدون بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" وهو يقذف الحمم البركانية، أثناء ثورانه في فلوريس، إندونيسيا.

السكان يشاهدون بركان جبل &quot;ليوتوبي لاكي لاكي&quot; وهو يقذف الحمم البركانية، أثناء ثورانه في فلوريس، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo

السكان يشاهدون بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" وهو يقذف الحمم البركانية، أثناء ثورانه في فلوريس، إندونيسيا.

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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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