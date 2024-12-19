صور لأسوأ الكوارث الطبيعية لعام 2024

صورة لتدفقات الحمم البركانية المنصهرة على الطريق إلى البحيرة الزرقاء، بعد الانفجار البركاني، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.
صورة لتدفقات الحمم البركانية المنصهرة على الطريق إلى البحيرة الزرقاء، بعد الانفجار البركاني، في شبه جزيرة ريكيانيس، أيسلندا.
فتاة تقوم بتنظيف منزلها المتضرر بعد أن ضرب الإعصار "جون"، ولاية غيريرو، المكسيك.
فتاة تقوم بتنظيف منزلها المتضرر بعد أن ضرب الإعصار "جون"، ولاية غيريرو، المكسيك.
لقطة جوية لإعصار "ميلتون"، تُظهر المياه وهي تجرف القوارب إلى الشاطئ بعد مرور الإعصار، في فلوريدا، الولايات المتحدة.
لقطة جوية لإعصار "ميلتون"، تُظهر المياه وهي تجرف القوارب إلى الشاطئ بعد مرور الإعصار، في فلوريدا، الولايات المتحدة.
رجل يركض بعيدًا عن الأمواج أثناء سيره على طول الشاطئ في كاوهسيونغ، جنوب تايوان، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار "كراثون" المنطقة.
رجل يركض بعيدًا عن الأمواج أثناء سيره على طول الشاطئ في كاوهسيونغ، جنوب تايوان، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار "كراثون" المنطقة.
حطام يحيط بمبنى مائل بعد يوم من وقوع زلزال قوي، في مدينة هوالين، شرقي تايوان.
حطام يحيط بمبنى مائل بعد يوم من وقوع زلزال قوي، في مدينة هوالين، شرقي تايوان.
صياد ينظر إلى السفن المتضررة بسبب إعصار "بيريل" في مصايد الأسماك في بريدج تاون، في بربادوس.
صياد ينظر إلى السفن المتضررة بسبب إعصار "بيريل" في مصايد الأسماك في بريدج تاون، في بربادوس.
صورة للأضرار التي خلفها إعصار "رافائيل" في هافانا، والذي أدى إلى تدمير 461 مبنى، وأجبر نحو 100 ألف مواطن على ترك منازلهم.
صورة للأضرار التي خلفها إعصار "رافائيل" في هافانا، والذي أدى إلى تدمير 461 مبنى، وأجبر نحو 100 ألف مواطن على ترك منازلهم.
منظر للمنازل المحترقة خلال حرائق الغابات التي اجتاحت حي "إل أوليفار"، تشيلي.
منظر للمنازل المحترقة خلال حرائق الغابات التي اجتاحت حي "إل أوليفار"، تشيلي.
رجل يسير على طول حاجز طريق وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة على طريق الشيخ زايد السريع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
رجل يسير على طول حاجز طريق وسط مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة على طريق الشيخ زايد السريع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
أهالي فلوريدا يتهيؤون لإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار "ميلتون"، الولايات المتحدة الأمريكية.
أهالي فلوريدا يتهيؤون لإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار "ميلتون"، الولايات المتحدة الأمريكية.
سكان يغادرون الشوارع والبيوت، بسبب إعصار "ياغي" في هايفونغ، فيتنام.
سكان يغادرون الشوارع والبيوت، بسبب إعصار "ياغي" في هايفونغ، فيتنام.
صورة تظهر الأضرار التي خلفها انهيار سد بالقرب من ساحة غاغارين، في أورسك، روسيا.
صورة تظهر الأضرار التي خلفها انهيار سد بالقرب من ساحة غاغارين، في أورسك، روسيا.
امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار، بسبب الفيضانات في نهر ناخو الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.
امرأة تحمل طفلاً على ظهرها تمر أمام منزل انهار، بسبب الفيضانات في نهر ناخو الناجمة عن الأمطار الغزيرة في لاليتبور، نيبال.
غمرت مياه بحيرة أشجار النخيل، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة مرزوكة الصحراوية، جنوب شرق المغرب.
غمرت مياه بحيرة أشجار النخيل، نتيجة هطول أمطار غزيرة في مدينة مرزوكة الصحراوية، جنوب شرق المغرب.
نساء ينقذن قطة من الفيضانات، حيث غمرت مياه نهر الدانوب ضفتيه، بالقرب من بودابست، المجر.
نساء ينقذن قطة من الفيضانات، حيث غمرت مياه نهر الدانوب ضفتيه، بالقرب من بودابست، المجر.
المارة ينظرون إلى الأضرار في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب شمال غرب طوكيو، اليابان.
المارة ينظرون إلى الأضرار في أعقاب الزلزال المميت الذي ضرب شمال غرب طوكيو، اليابان.
حيوان يركض عبر العشب أثناء فراره من النيران، بسبب حريق مجمع "كوهسيت" في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
حيوان يركض عبر العشب أثناء فراره من النيران، بسبب حريق مجمع "كوهسيت" في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
السكان ينظرون إلى السيارات المتراكمة بعد أن جرفتها الفيضانات في فالنسيا إسبانيا.
السكان ينظرون إلى السيارات المتراكمة بعد أن جرفتها الفيضانات في فالنسيا إسبانيا.
مجموعة من النساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور بالمياه، في متنزه الروح القدس التذكاري، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي" في ارتفاع منسوب المياه، في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا، الفلبين.
مجموعة من النساء يضعن الشموع على قبر نصف مغمور بالمياه، في متنزه الروح القدس التذكاري، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ترامي" في ارتفاع منسوب المياه، في ماسانتول بمقاطعة بامبانغا، الفلبين.
السكان يشاهدون بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" وهو يقذف الحمم البركانية، أثناء ثورانه في فلوريس، إندونيسيا.
السكان يشاهدون بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" وهو يقذف الحمم البركانية، أثناء ثورانه في فلوريس، إندونيسيا.