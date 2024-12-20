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https://sarabic.ae/20241220/أحدث-غواصة-نووية-أرخانغيلسك-تجتاز-الاختبارات-وسيتم-تسليمها-للأسطول-البحري-الروسي-1095991195.html
أحدث غواصة نووية "أرخانغيلسك" تجتاز الاختبارات وسيتم تسليمها للأسطول البحري الروسي
أحدث غواصة نووية "أرخانغيلسك" تجتاز الاختبارات وسيتم تسليمها للأسطول البحري الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لشركة "سيفماش"، ميخائيل بودنيتشينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن أحدث غواصة نووية متعددة الأغراض "أرخانغيلسك" من المشروع 885 "ياسين-إم"،... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T01:52+0000
2024-12-20T01:53+0000
غواصة نووية روسية
غواصة نووية
روسيا
الأسطول الروسي
الأسطول الروسي
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بودنيتشينكو، "تم إخراج الغواصة النووية "أرخانغيلسك" مشروع "ياسين-إم" من المرفأ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقد مرت بجميع المراحل وفقًا للجداول الزمنية التي وافقت عليها وزارة الدفاع الروسية، يجري إعداد السفينة لتسليمها للأسطول البحري الروسي".وأشار بودنيتشينكو أيضًا إلى أن سحب الغواصة النووية "الأمير بوجارسكي" من مشروع 955 "بوريأ" من مزلق السفن تم في فبراير/ شباط من هذا العام.وأوضح المدير العام للشركة، بأنه بدأت حاملة الصواريخ في الاختبار مع بدء الملاحة، وسيتم نقلها إلى الإسطول البحري الروسي وفقا للإطار الزمني المحدد في العقود ( عام 2025).
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غواصة نووية روسية, غواصة نووية, روسيا, الأسطول الروسي, الأسطول الروسي, رصد عسكري
غواصة نووية روسية, غواصة نووية, روسيا, الأسطول الروسي, الأسطول الروسي, رصد عسكري

أحدث غواصة نووية "أرخانغيلسك" تجتاز الاختبارات وسيتم تسليمها للأسطول البحري الروسي

01:52 GMT 20.12.2024 (تم التحديث: 01:53 GMT 20.12.2024)
© Photo / Public Domainغواصة نووية روسية
غواصة نووية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Public Domain
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أعلن المدير العام لشركة "سيفماش"، ميخائيل بودنيتشينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن أحدث غواصة نووية متعددة الأغراض "أرخانغيلسك" من المشروع 885 "ياسين-إم"، يجري إعدادها لتسليمها للأسطول البحري الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بودنيتشينكو، "تم إخراج الغواصة النووية "أرخانغيلسك" مشروع "ياسين-إم" من المرفأ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقد مرت بجميع المراحل وفقًا للجداول الزمنية التي وافقت عليها وزارة الدفاع الروسية، يجري إعداد السفينة لتسليمها للأسطول البحري الروسي".
وأشار بودنيتشينكو أيضًا إلى أن سحب الغواصة النووية "الأمير بوجارسكي" من مشروع 955 "بوريأ" من مزلق السفن تم في فبراير/ شباط من هذا العام.
الغواصة النووية أرخانغيلسك - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
الغواصة النووية "أرخانغيلسك"
مشاهدة
30 نوفمبر 2023, 08:05 GMT
وأوضح المدير العام للشركة، بأنه بدأت حاملة الصواريخ في الاختبار مع بدء الملاحة، وسيتم نقلها إلى الإسطول البحري الروسي وفقا للإطار الزمني المحدد في العقود ( عام 2025).
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