أكثر صور الفضاء إثارة لعام 2024

صورة لمجرة حلزونية تقع على بعد 49 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو، تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل".
صورة لمجرة حلزونية تقع على بعد 49 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو، تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل".
صورة نشرتها وكالة "ناسا" تظهر مركبة "بيرسيفيرانس" وهي تتجول على سطح المريخ.
صورة نشرتها وكالة "ناسا" تظهر مركبة "بيرسيفيرانس" وهي تتجول على سطح المريخ.
تظهر الصورة التي نشرتها وكالة "ناسا"، توهجًا شمسيًا، والوميض الساطع من الشمس.
تظهر الصورة التي نشرتها وكالة "ناسا"، توهجًا شمسيًا، والوميض الساطع من الشمس.
صورة من محطة الفضاء الدولية، تظهر ظل القمر وهو يغطي أجزاء من كندا والولايات المتحدة، أثناء كسوف كلي للشمس.
صورة من محطة الفضاء الدولية، تظهر ظل القمر وهو يغطي أجزاء من كندا والولايات المتحدة، أثناء كسوف كلي للشمس.
مركبة الفضاء "ستارلاينر" وهي ملتحمة بوحدة هارموني التابعة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تدور على ارتفاع 262 ميلاً فوق ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط.
مركبة الفضاء "ستارلاينر" وهي ملتحمة بوحدة هارموني التابعة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تدور على ارتفاع 262 ميلاً فوق ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط.
صورة ملتقطة من تلسكوب "هابل" الفضائي، لمجرات حلزونية عملاقة.
صورة ملتقطة من تلسكوب "هابل" الفضائي، لمجرات حلزونية عملاقة.
صورة لكوكب المشتري في تركيبة لونية من أطوال الموجات فوق البنفسجية.
صورة لكوكب المشتري في تركيبة لونية من أطوال الموجات فوق البنفسجية.
صورة للنجوم المتناثرة في العنقود الكروي، الذي يقع في المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، ويبعد عن الأرض أقل من 50000 سنة ضوئية في كوكبة الحواء.
صورة للنجوم المتناثرة في العنقود الكروي، الذي يقع في المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، ويبعد عن الأرض أقل من 50000 سنة ضوئية في كوكبة الحواء.
مجرة حلزونية تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء.
مجرة حلزونية تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء.
صورة منطقة لتكوين النجوم، والتي تقع داخل مجرة درب التبانة على بعد نحو 5900 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب.
صورة منطقة لتكوين النجوم، والتي تقع داخل مجرة درب التبانة على بعد نحو 5900 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب.
صورة جانبية للمجرة العدسية (NGC 4753)، والتي تتميز بشكل بيضاوي وأذرع حلزونية غير محددة المعالم.
صورة جانبية للمجرة العدسية (NGC 4753)، والتي تتميز بشكل بيضاوي وأذرع حلزونية غير محددة المعالم.
صورة بالأشعة تحت الحمراء لسحابة رأس الحصان التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والتي يبلغ عرضها نحو 0.8 سنة ضوئية.
صورة بالأشعة تحت الحمراء لسحابة رأس الحصان التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والتي يبلغ عرضها نحو 0.8 سنة ضوئية.
صورة لجانبي كوكب المشتري العملاق، والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لـ"ناسا".
صورة لجانبي كوكب المشتري العملاق، والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لـ"ناسا".
صورة لاتحا مجرة حلزونية ذات قضبان، ومجرة عدسية لتكوين هذا الزوج المتفاعل المعروف باسم (Arp 140)، في كوكبة القيطس.
صورة لاتحا مجرة حلزونية ذات قضبان، ومجرة عدسية لتكوين هذا الزوج المتفاعل المعروف باسم (Arp 140)، في كوكبة القيطس.