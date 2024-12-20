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الإنسان والثقافة
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أكثر صور الفضاء إثارة لعام 2024
أكثر صور الفضاء إثارة لعام 2024
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الفضائية الأكثر إثارة للإعجاب، والتي تم التقاطها عام 2024. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أكثر صور الفضاء إثارة لعام 2024

10:11 GMT 20.12.2024
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الفضائية الأكثر إثارة للإعجاب، والتي تم التقاطها عام 2024.
CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, O. Fox, L. Jenkins, S. Van Dyk, A. Filippenko, J. Lee and the PHANGS-HST Team, D. de Martin (ESA/Hubble), M. Zamani (ESA/Hubble) / Hubble Captures a Galaxy with Many Lights

صورة لمجرة ​​حلزونية تقع على بعد 49 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو، تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل".

صورة لمجرة ​​حلزونية تقع على بعد 49 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو، تم التقاطها بواسطة تلسكوب &quot;هابل&quot;. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, O. Fox, L. Jenkins, S. Van Dyk, A. Filippenko, J. Lee and the PHANGS-HST Team, D. de Martin (ESA/Hubble), M. Zamani (ESA/Hubble) / Hubble Captures a Galaxy with Many Lights

صورة لمجرة ​​حلزونية تقع على بعد 49 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة دورادو، تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل".

© AP Photo / NASA

صورة نشرتها وكالة "ناسا" تظهر مركبة "بيرسيفيرانس" وهي تتجول على سطح المريخ.

صورة نشرتها وكالة &quot;ناسا&quot; تظهر مركبة &quot;بيرسيفيرانس&quot; وهي تتجول على سطح المريخ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / NASA

صورة نشرتها وكالة "ناسا" تظهر مركبة "بيرسيفيرانس" وهي تتجول على سطح المريخ.

© AP Photo / Solar Dynamics Observatory/NASA

تظهر الصورة التي نشرتها وكالة "ناسا"، توهجًا شمسيًا، والوميض الساطع من الشمس.

تظهر الصورة التي نشرتها وكالة &quot;ناسا&quot;، توهجًا شمسيًا، والوميض الساطع من الشمس. - سبوتنيك عربي
3/14
© AP Photo / Solar Dynamics Observatory/NASA

تظهر الصورة التي نشرتها وكالة "ناسا"، توهجًا شمسيًا، والوميض الساطع من الشمس.

© AP Photo / NASA

صورة من محطة الفضاء الدولية، تظهر ظل القمر وهو يغطي أجزاء من كندا والولايات المتحدة، أثناء كسوف كلي للشمس.

صورة من محطة الفضاء الدولية، تظهر ظل القمر وهو يغطي أجزاء من كندا والولايات المتحدة، أثناء كسوف كلي للشمس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / NASA

صورة من محطة الفضاء الدولية، تظهر ظل القمر وهو يغطي أجزاء من كندا والولايات المتحدة، أثناء كسوف كلي للشمس.

© AP Photo / NASA

مركبة الفضاء "ستارلاينر" وهي ملتحمة بوحدة هارموني التابعة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تدور على ارتفاع 262 ميلاً فوق ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط.

مركبة الفضاء &quot;ستارلاينر&quot; وهي ملتحمة بوحدة هارموني التابعة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تدور على ارتفاع 262 ميلاً فوق ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / NASA

مركبة الفضاء "ستارلاينر" وهي ملتحمة بوحدة هارموني التابعة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تدور على ارتفاع 262 ميلاً فوق ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط.

CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA; Acknowledgement: L. Shatz / Hubble Views a Vast Galactic Neighborhood

صورة ملتقطة من تلسكوب "هابل" الفضائي، لمجرات حلزونية عملاقة.

صورة ملتقطة من تلسكوب &quot;هابل&quot; الفضائي، لمجرات حلزونية عملاقة. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA; Acknowledgement: L. Shatz / Hubble Views a Vast Galactic Neighborhood

صورة ملتقطة من تلسكوب "هابل" الفضائي، لمجرات حلزونية عملاقة.

CC BY 2.0 / NASA, ESA, M. Wong (University of California - Berkeley), G. Kober (NASA/Catholic University of America) / Jupiter in Ultraviolet

صورة لكوكب المشتري في تركيبة لونية من أطوال الموجات فوق البنفسجية.

صورة لكوكب المشتري في تركيبة لونية من أطوال الموجات فوق البنفسجية. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / NASA, ESA, M. Wong (University of California - Berkeley), G. Kober (NASA/Catholic University of America) / Jupiter in Ultraviolet

صورة لكوكب المشتري في تركيبة لونية من أطوال الموجات فوق البنفسجية.

CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, E. Noyola, R. Cohen / Stargazing in NGC 6355

صورة للنجوم المتناثرة في العنقود الكروي، الذي يقع في المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، ويبعد عن الأرض أقل من 50000 سنة ضوئية في كوكبة الحواء.

صورة للنجوم المتناثرة في العنقود الكروي، الذي يقع في المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، ويبعد عن الأرض أقل من 50000 سنة ضوئية في كوكبة الحواء. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, E. Noyola, R. Cohen / Stargazing in NGC 6355

صورة للنجوم المتناثرة في العنقود الكروي، الذي يقع في المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، ويبعد عن الأرض أقل من 50000 سنة ضوئية في كوكبة الحواء.

CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, M. Sun / Hubble Sees a Spiral Galaxy Edge-On

مجرة حلزونية ​​تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء.

مجرة حلزونية ​​تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, M. Sun / Hubble Sees a Spiral Galaxy Edge-On

مجرة حلزونية ​​تقع على بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء.

CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan / Hubble Views a Massive Star Forming

صورة منطقة لتكوين النجوم، والتي تقع داخل مجرة ​​درب التبانة على بعد نحو 5900 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب.

صورة منطقة لتكوين النجوم، والتي تقع داخل مجرة ​​درب التبانة على بعد نحو 5900 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Fedriani, J. Tan / Hubble Views a Massive Star Forming

صورة منطقة لتكوين النجوم، والتي تقع داخل مجرة ​​درب التبانة على بعد نحو 5900 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة العقرب.

CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Kelsey / Hubble Views Cosmic Dust Lanes

صورة جانبية للمجرة العدسية (NGC 4753)، والتي تتميز بشكل بيضاوي وأذرع حلزونية غير محددة المعالم.

صورة جانبية للمجرة العدسية (NGC 4753)، والتي تتميز بشكل بيضاوي وأذرع حلزونية غير محددة المعالم. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / ESA/Hubble & NASA, L. Kelsey / Hubble Views Cosmic Dust Lanes

صورة جانبية للمجرة العدسية (NGC 4753)، والتي تتميز بشكل بيضاوي وأذرع حلزونية غير محددة المعالم.

© AP Photo / NASA

صورة بالأشعة تحت الحمراء لسحابة رأس الحصان التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والتي يبلغ عرضها نحو 0.8 سنة ضوئية.

صورة بالأشعة تحت الحمراء لسحابة رأس الحصان التي التقطها تلسكوب &quot;جيمس ويب&quot; الفضائي التابع لوكالة &quot;ناسا&quot;، والتي يبلغ عرضها نحو 0.8 سنة ضوئية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / NASA

صورة بالأشعة تحت الحمراء لسحابة رأس الحصان التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، والتي يبلغ عرضها نحو 0.8 سنة ضوئية.

CC BY 2.0 / NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC) / Hubble Tracks Jupiter’s Stormy Weather

صورة لجانبي كوكب المشتري العملاق، والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لـ"ناسا".

صورة لجانبي كوكب المشتري العملاق، والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب &quot;هابل&quot; الفضائي التابع لـ&quot;ناسا&quot;. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC) / Hubble Tracks Jupiter’s Stormy Weather

صورة لجانبي كوكب المشتري العملاق، والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لـ"ناسا".

CC BY 2.0 / NASA/ESA/R. Foley (University of California - Santa Cruz)/Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) / Side-by-Side Galaxies Arp140

صورة لاتحا مجرة ​​حلزونية ذات قضبان، ومجرة عدسية لتكوين هذا الزوج المتفاعل المعروف باسم (Arp 140)، في كوكبة القيطس.

صورة لاتحا مجرة ​​حلزونية ذات قضبان، ومجرة عدسية لتكوين هذا الزوج المتفاعل المعروف باسم (Arp 140)، في كوكبة القيطس. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / NASA/ESA/R. Foley (University of California - Santa Cruz)/Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) / Side-by-Side Galaxies Arp140

صورة لاتحا مجرة ​​حلزونية ذات قضبان، ومجرة عدسية لتكوين هذا الزوج المتفاعل المعروف باسم (Arp 140)، في كوكبة القيطس.

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