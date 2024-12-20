https://sarabic.ae/20241220/اشتباكات-بين-الجماهير-خلال-مباراة-في-فرنسا-بسبب-العلم-الفلسطيني-فيديو-1096007570.html
اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو
اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
توقفت مباراة في كرة السلة بين فريقي نانتير الفرنسي وهبوعيل حولون الإسرائيلي بشكل مفاجئ، إثر اقتحام ناشط فلسطيني للملعب وهو يحمل العلم الفلسطيني، ما أثار حالة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:40+0000
2024-12-20T10:40+0000
2024-12-20T10:40+0000
نادي الفيديو
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول الناشط إلى الملعب في أثناء المباراة، حيث قام بالتحرك داخل الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني، قبل أن يعود إلى المدرجات.وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف، لكن الناشط أفلت منها ليتعرض لهجوم من قبل مشجعي الفريق الإسرائيلي، مما أدى إلى اشتباك حاد بين الجماهير.ووجه المشجعون الإسرائيليون إهانات إلى الجماهير الذين حملوا العلم الفلسطيني في المدرجات، بينما تدخلت الشرطة، واعتقلت كل من كان يحمل العلم الفلسطيني، حسب التقارير.وفي المقابل، لم يتم إتخاذ إي إجراء ضد مشجعي الفريق الإسرائيلي الذين رفعوا علم إسرائيل.
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا
نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا
اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو
توقفت مباراة في كرة السلة بين فريقي نانتير الفرنسي وهبوعيل حولون الإسرائيلي بشكل مفاجئ، إثر اقتحام ناشط فلسطيني للملعب وهو يحمل العلم الفلسطيني، ما أثار حالة من الفوضى في المدرجات وأدى إلى اشتباكات بين الجماهير.
ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول الناشط إلى الملعب في أثناء المباراة، حيث قام بالتحرك داخل الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني
، قبل أن يعود إلى المدرجات.
وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف، لكن الناشط أفلت منها ليتعرض لهجوم من قبل مشجعي الفريق الإسرائيلي، مما أدى إلى اشتباك حاد بين الجماهير.
ووجه المشجعون الإسرائيليون إهانات إلى الجماهير الذين حملوا العلم الفلسطيني في المدرجات، بينما تدخلت الشرطة، واعتقلت كل من كان يحمل العلم الفلسطيني، حسب التقارير.
وفي المقابل، لم يتم إتخاذ إي إجراء ضد مشجعي الفريق الإسرائيلي الذين رفعوا علم إسرائيل
.