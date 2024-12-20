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اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو
اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
توقفت مباراة في كرة السلة بين فريقي نانتير الفرنسي وهبوعيل حولون الإسرائيلي بشكل مفاجئ، إثر اقتحام ناشط فلسطيني للملعب وهو يحمل العلم الفلسطيني، ما أثار حالة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:40+0000
2024-12-20T10:40+0000
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ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول الناشط إلى الملعب في أثناء المباراة، حيث قام بالتحرك داخل الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني، قبل أن يعود إلى المدرجات.وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف، لكن الناشط أفلت منها ليتعرض لهجوم من قبل مشجعي الفريق الإسرائيلي، مما أدى إلى اشتباك حاد بين الجماهير.ووجه المشجعون الإسرائيليون إهانات إلى الجماهير الذين حملوا العلم الفلسطيني في المدرجات، بينما تدخلت الشرطة، واعتقلت كل من كان يحمل العلم الفلسطيني، حسب التقارير.وفي المقابل، لم يتم إتخاذ إي إجراء ضد مشجعي الفريق الإسرائيلي الذين رفعوا علم إسرائيل.
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نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا
نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار فرنسا

اشتباكات بين الجماهير خلال مباراة في فرنسا بسبب العلم الفلسطيني... فيديو

10:40 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
توقفت مباراة في كرة السلة بين فريقي نانتير الفرنسي وهبوعيل حولون الإسرائيلي بشكل مفاجئ، إثر اقتحام ناشط فلسطيني للملعب وهو يحمل العلم الفلسطيني، ما أثار حالة من الفوضى في المدرجات وأدى إلى اشتباكات بين الجماهير.
ويظهر مقطع فيديو متداول لحظة دخول الناشط إلى الملعب في أثناء المباراة، حيث قام بالتحرك داخل الملعب وهو يلوح بالعلم الفلسطيني، قبل أن يعود إلى المدرجات.
وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف، لكن الناشط أفلت منها ليتعرض لهجوم من قبل مشجعي الفريق الإسرائيلي، مما أدى إلى اشتباك حاد بين الجماهير.
ووجه المشجعون الإسرائيليون إهانات إلى الجماهير الذين حملوا العلم الفلسطيني في المدرجات، بينما تدخلت الشرطة، واعتقلت كل من كان يحمل العلم الفلسطيني، حسب التقارير.
وفي المقابل، لم يتم إتخاذ إي إجراء ضد مشجعي الفريق الإسرائيلي الذين رفعوا علم إسرائيل.
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