https://sarabic.ae/20241220/المواقع-الرئيسية-الأمريكية-التي-رصد-فيها-أجسام-طائرة-مجهولة-الهوية-1096009695.html
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها أجسام طائرة "مجهولة الهوية"
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها أجسام طائرة "مجهولة الهوية"
سبوتنيك عربي
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها طائرات دون طيار مجهولة الهوية
2024-12-20T11:34+0000
2024-12-20T11:34+0000
2024-12-20T11:34+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها طائرات دون طيار مجهولة الهوية
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها طائرات دون طيار مجهولة الهوية
المواقع الرئيسية الأمريكية التي رصد فيها أجسام طائرة "مجهولة الهوية"
في الآونة الأخيرة، تم رصد أجسام طائرة مجهولة على مدى أسابيع عدة، وذلك بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية والمطارات في العديد من الدول، حسبما أفادت وسائل إعلام غربية. يوضح الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، الأماكن الرئيسية التي شوهدت فيها تلك الأجسام المجهولة الهوية.