https://sarabic.ae/20241220/خبير-العلاقات-الروسية-السورية-ستبقى-الأهم-رغم-انفتاح-الأخيرة-على-أوروبا-1096020274.html

خبير: العلاقات الروسية السورية ستبقى الأهم رغم انفتاح الأخيرة على أوروبا

خبير: العلاقات الروسية السورية ستبقى الأهم رغم انفتاح الأخيرة على أوروبا

سبوتنيك عربي

رأى الكاتب السياسي السوري حسام طالب، أن "اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيكون فرصة لاستفسار الأخير عن بعض... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T15:20+0000

2024-12-20T15:20+0000

2024-12-20T15:20+0000

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وأضاف طالب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقات بين سوريا وروسيا، ستظل هي العلاقات الرئيسية رغم الانفتاح السوري على أوروبا، وهو ما أكده أيضاً نائب وزير الخارجية السوري، الذي شدد على أن التعاون مع روسيا سيظل أساسياً في المرحلة القادمة".وفي إطار الحديث عن العلاقات الدولية، أشار طالب إلى أن "هناك اتصالات قد تكون قد وصلت إلى روسيا من بعض الدول، نظراً لعلاقاتها الجيدة مع سوريا، والتي طالبت بضرورة بقاء القوات الروسية في البلاد للحفاظ على الاستقرار".وتحدث الكاتب السياسي السوري عن التطورات السياسية في سوريا، مشيراً إلى أن "البلاد قد تجاوزت عصر الاستفراد في الحكم وأن الحزب الواحد القائد للمجتمع والدولة قد انتهى".وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، عبّر ضيف "سبوتنيك"، عن أمله في أن "يتركوا سوريا تحكم نفسها"، لكنه أضاف أن "هذا التمني ربما لن يتحقق في ظل التحديات والضغوط الخارجية". وفي سياق آخر، شدد طالب على أن "الولايات المتحدة إذا كانت تسعى لمعاقبة "هيئة تحرير الشام" بسبب علاقتها السابقة مع تنظيم "القاعدة"، فعليها أولاً أن تعاقب نفسها، لأنها هي من ساعدت في خلق هذه الجماعات المتطرفة في المنطقة".

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