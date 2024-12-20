https://sarabic.ae/20241220/مشهد-مضحك-لسياسية-تدخن-خلال-جلسة-البرلمان-الكولومبي-حول-الرعاية-الصحية-فيديو---1096008164.html
مشهد مضحك لسياسية تدخن خلال جلسة البرلمان الكولومبي حول الرعاية الصحية... فيديو
مشهد مضحك لسياسية تدخن خلال جلسة البرلمان الكولومبي حول الرعاية الصحية... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسات الكاميرات النائبة الكولومبية، كاثي جوفيناو، وهي تدخن السجائر الإلكترونية في البرلمان، قبل لحظات من قيام رئيس المجلس بعد عودتها للتحدث خلال مناقشة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T11:23+0000
2024-12-20T11:23+0000
2024-12-20T11:23+0000
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وانتشر الفيديو المضحك كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وحاز على الكثير من الانتقادات.وبعد لحظات فقط، تم استدعاء السيدة جوفيناو، عضو التحالف الأخضر، للتحدث وأمسكت الميكروفون على عجل لمخاطبة زملائها حول الأنظمة الصحية في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات
مشهد مضحك لسياسية تدخن خلال جلسة البرلمان الكولومبي حول الرعاية الصحية... فيديو
رصدت عدسات الكاميرات النائبة الكولومبية، كاثي جوفيناو، وهي تدخن السجائر الإلكترونية في البرلمان، قبل لحظات من قيام رئيس المجلس بعد عودتها للتحدث خلال مناقشة حول الإصلاح الصحي في البلاد.
وانتشر الفيديو المضحك كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وحاز على الكثير من الانتقادات.
وسخر الكثيرون من محاولة قيام البرلمانية إخفاء الدخان الخارج من أنفها، حيث ظهرت مرتبكة بعد أن تم رصدها وحاولت تشتيت الانتباه من خلال الحركة السريعة ووضع السيجارة الإلكترونية إلى جانبها.
وبعد لحظات فقط، تم استدعاء السيدة جوفيناو، عضو التحالف الأخضر، للتحدث وأمسكت الميكروفون على عجل لمخاطبة زملائها حول الأنظمة الصحية في البلاد.