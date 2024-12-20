الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20241220/1096000068.html
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T09:29+0000
2024-12-20T09:29+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096000238_0:84:1024:660_1920x0_80_0_0_e473a15af1c1eccab6edc40e6564b341.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096000238_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_32623eb702946d744b14960940bac982.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع

09:29 GMT 20.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، يجري حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، يجري حوار &quot;الخط المباشر&quot; السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، يجري حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية

© Getty Images / VCGالألعاب النارية فوق المنحوتات الجليدية المضيئة في تشانغتشون، مقاطعة جيلين في الصين
الألعاب النارية تنفجر فوق التماثيل الجليدية المضيئة، الصين - سبوتنيك عربي
2/18
© Getty Images / VCG
الألعاب النارية فوق المنحوتات الجليدية المضيئة في تشانغتشون، مقاطعة جيلين في الصين
© Getty Images / Kevin Dietschالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ملعب لاندوفر بالولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ملعب لاندوفر بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
3/18
© Getty Images / Kevin Dietsch
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ملعب لاندوفر بالولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Ahn Young-joon

محتجون أمام مقر حزب قوة الشعب الحاكم في سيول، كوريا الجنوبية.

محتجون أمام مقر حزب قوة الشعب الحاكم في سيول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
4/18
© AP Photo / Ahn Young-joon

محتجون أمام مقر حزب قوة الشعب الحاكم في سيول، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwasعمال يعملون في محجر الحجر الجيري، مصر
عمال يعملون في محجر الحجر الجيري، مصر - سبوتنيك عربي
5/18
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
عمال يعملون في محجر الحجر الجيري، مصر
© AP Photo / Omar Albamتدمير سفن بحرية سورية في غارة جوية إسرائيلية في ميناء اللاذقية، سوريا
تدمير سفن بحرية سورية في غارة جوية إسرائيلية في ميناء اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي
6/18
© AP Photo / Omar Albam
تدمير سفن بحرية سورية في غارة جوية إسرائيلية في ميناء اللاذقية، سوريا
© Getty Images / Anadolu/Hani Alshaerفتاة فلسطينية نازحة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحيين في خان يونس، غزة
فتاة فلسطينية نازحة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحيين في خان يونس، غزة - سبوتنيك عربي
7/18
© Getty Images / Anadolu/Hani Alshaer
فتاة فلسطينية نازحة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحيين في خان يونس، غزة
© Getty Images / Dan Kitwoodاصطدام الأمواج على جدار الرصيف والمنارة في نيو هيفن، إنجلترا
اصطدام الأمواج على جدار الرصيف والمنارة في نيو هيفن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
8/18
© Getty Images / Dan Kitwood
اصطدام الأمواج على جدار الرصيف والمنارة في نيو هيفن، إنجلترا
© AP Photo / Esteban Felixمهاجرون غير شرعيين يصطفون خارج ملعب فيكتور جارا لتسجيل أسمائهم في السجل المدني والحصول على رقم تعريف فريد في سانتياغو، تشيلي
مهاجرون غير شرعيين يصطفون خارج ملعب فيكتور جارا لتسجيل أسمائهم في السجل المدني والحصول على رقم تعريف فريد في سانتياغو، تشيلي - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Esteban Felix
مهاجرون غير شرعيين يصطفون خارج ملعب فيكتور جارا لتسجيل أسمائهم في السجل المدني والحصول على رقم تعريف فريد في سانتياغو، تشيلي
© AP Photo / Ramon Espinosaأحد أتباع القديس لعازر، المعروف باسم حامي المرضى، يزحف كنوع من التكفير عن ذنبه خلال الحج إلى ضريح القديس في عيده السنوي، في سانتياغو دي لاس فيغاس، كوبا
أحد أتباع القديس لعازر، المعروف باسم حامي المرضى، يزحف كنوع من التكفير عن ذنبه خلال الحج إلى ضريح القديس في عيده السنوي، في سانتياغو دي لاس فيغاس، كوبا - سبوتنيك عربي
10/18
© AP Photo / Ramon Espinosa
أحد أتباع القديس لعازر، المعروف باسم حامي المرضى، يزحف كنوع من التكفير عن ذنبه خلال الحج إلى ضريح القديس في عيده السنوي، في سانتياغو دي لاس فيغاس، كوبا
© Getty Images / NurPhoto/Fadel Itaniقطة في مطار المزة العسكري بعد قصف الجيش الإسرائيلي، سوريا
قطة في مطار المزة العسكري بعد قصف الجيش الإسرائيلي، سوريا - سبوتنيك عربي
11/18
© Getty Images / NurPhoto/Fadel Itani
قطة في مطار المزة العسكري بعد قصف الجيش الإسرائيلي، سوريا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورحفل الزفاف الأول تحت الماء، موسكفاريوم، موسكو، روسيا
حفل الزفاف الأول تحت الماء، موسكفاريوم، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
حفل الزفاف الأول تحت الماء، موسكفاريوم، موسكو، روسيا
© AP Photo / Lucas Dumphreysإيزيكييل دا لوز، وهو رياضي باراليمي بساق مبتورة ولا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، على كرسي متحرك أثناء اصطحابه في مسار شامل في بيدرا دا جافيا، مع منظمة تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المسارات، في ريو دي جانيرو
إيزيكيل دا لوز، رياضي ذوي الاحتياجات الخاصة خلال رحلة على طول الطريق الشامل في بيدرا دا غافيا، ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Lucas Dumphreys
إيزيكييل دا لوز، وهو رياضي باراليمي بساق مبتورة ولا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، على كرسي متحرك أثناء اصطحابه في مسار شامل في بيدرا دا جافيا، مع منظمة تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المسارات، في ريو دي جانيرو
© Getty Images / VCG

كبار السن يركبون زلاجات جليدية غريبة في جيلين، مقاطعة جيلين الصينية. والاسم الشائع لهذا النوع من زلاجات الجليد هو "الحمار ذو الساق الواحدة". يجلس المتسابقون على لوح خشبي مثبت على شفرة تزلج على الجليد أو يجلسون على مقعد أعلى اللوح ويدفعون أنفسهم إلى الأمام باستخدام مسامير فولاذية.

 كبار السن يركبون زلاجات جليدية غريبة في جيلين، مقاطعة جيلين الصينية. والاسم الشائع لهذا النوع من زلاجات الجليد هو &quot;الحمار ذو الساق الواحدة&quot;. يجلس المتسابقون على لوح خشبي مثبت على شفرة تزلج على الجليد أو يجلسون على مقعد أعلى اللوح ويدفعون أنفسهم إلى الأمام باستخدام مسامير فولاذية. - سبوتنيك عربي
14/18
© Getty Images / VCG

كبار السن يركبون زلاجات جليدية غريبة في جيلين، مقاطعة جيلين الصينية. والاسم الشائع لهذا النوع من زلاجات الجليد هو "الحمار ذو الساق الواحدة". يجلس المتسابقون على لوح خشبي مثبت على شفرة تزلج على الجليد أو يجلسون على مقعد أعلى اللوح ويدفعون أنفسهم إلى الأمام باستخدام مسامير فولاذية.

© AP Photo / Bikas Dasجنود الجيش الهندي يؤدون تمرين كالاريباياتو التقليدي خلال الاحتفالات بيوم النصر الهندي على باكستان في حرب عام 1971 في كولكاتا، الهند.
جنود الجيش الهندي يؤدون تمرين كالاريباياتو التقليدي خلال الاحتفالات بيوم النصر الهندي على باكستان في حرب عام 1971 في كولكاتا، الهند. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Bikas Das
جنود الجيش الهندي يؤدون تمرين كالاريباياتو التقليدي خلال الاحتفالات بيوم النصر الهندي على باكستان في حرب عام 1971 في كولكاتا، الهند.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنين في حديقة النصر في موسكو في سانت بطرسبورغ

مواطنين في حديقة النصر في موسكو في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنين في حديقة النصر في موسكو في سانت بطرسبورغ

© AP Photo / Bruna Pradoرجل إنقاذ يرتدي زي "بابا نويل" ينقذ رجلاً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
رجل إنقاذ يرتدي زي بابا نويل ينقذ رجلاً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
17/18
© AP Photo / Bruna Prado
رجل إنقاذ يرتدي زي "بابا نويل" ينقذ رجلاً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورزوار في العرض التقديمي لمهرجان "الرحلة إلى عيد الميلاد" في موسكو
زوار في العرض التقديمي لمهرجان الرحلة إلى عيد الميلاد في موسكو - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
زوار في العرض التقديمي لمهرجان "الرحلة إلى عيد الميلاد" في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала