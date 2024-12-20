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الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T09:29+0000
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фото, صور
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال الأسبوع
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، يجري حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، يجري حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية
© Getty Images / VCG الألعاب النارية فوق المنحوتات الجليدية المضيئة في تشانغتشون، مقاطعة جيلين في الصين
الألعاب النارية فوق المنحوتات الجليدية المضيئة في تشانغتشون، مقاطعة جيلين في الصين
© Getty Images / Kevin Dietsch الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ملعب لاندوفر بالولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ملعب لاندوفر بالولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Ahn Young-joon
محتجون أمام مقر حزب قوة الشعب الحاكم في سيول، كوريا الجنوبية.
محتجون أمام مقر حزب قوة الشعب الحاكم في سيول، كوريا الجنوبية.
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas عمال يعملون في محجر الحجر الجيري، مصر
عمال يعملون في محجر الحجر الجيري، مصر
© AP Photo / Omar Albam تدمير سفن بحرية سورية في غارة جوية إسرائيلية في ميناء اللاذقية، سوريا
تدمير سفن بحرية سورية في غارة جوية إسرائيلية في ميناء اللاذقية، سوريا
© Getty Images / Anadolu/Hani Alshaer فتاة فلسطينية نازحة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحيين في خان يونس، غزة
فتاة فلسطينية نازحة بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحيين في خان يونس، غزة
© Getty Images / Dan Kitwood اصطدام الأمواج على جدار الرصيف والمنارة في نيو هيفن، إنجلترا
اصطدام الأمواج على جدار الرصيف والمنارة في نيو هيفن، إنجلترا
© AP Photo / Esteban Felix مهاجرون غير شرعيين يصطفون خارج ملعب فيكتور جارا لتسجيل أسمائهم في السجل المدني والحصول على رقم تعريف فريد في سانتياغو، تشيلي
مهاجرون غير شرعيين يصطفون خارج ملعب فيكتور جارا لتسجيل أسمائهم في السجل المدني والحصول على رقم تعريف فريد في سانتياغو، تشيلي
© AP Photo / Ramon Espinosa أحد أتباع القديس لعازر، المعروف باسم حامي المرضى، يزحف كنوع من التكفير عن ذنبه خلال الحج إلى ضريح القديس في عيده السنوي، في سانتياغو دي لاس فيغاس، كوبا
أحد أتباع القديس لعازر، المعروف باسم حامي المرضى، يزحف كنوع من التكفير عن ذنبه خلال الحج إلى ضريح القديس في عيده السنوي، في سانتياغو دي لاس فيغاس، كوبا
© Getty Images / NurPhoto/Fadel Itani قطة في مطار المزة العسكري بعد قصف الجيش الإسرائيلي، سوريا
قطة في مطار المزة العسكري بعد قصف الجيش الإسرائيلي، سوريا
حفل الزفاف الأول تحت الماء، موسكفاريوم، موسكو، روسيا
© AP Photo / Lucas Dumphreys إيزيكييل دا لوز، وهو رياضي باراليمي بساق مبتورة ولا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، على كرسي متحرك أثناء اصطحابه في مسار شامل في بيدرا دا جافيا، مع منظمة تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المسارات، في ريو دي جانيرو
إيزيكييل دا لوز، وهو رياضي باراليمي بساق مبتورة ولا يستطيع تحريك أطرافه السفلية، على كرسي متحرك أثناء اصطحابه في مسار شامل في بيدرا دا جافيا، مع منظمة تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المسارات، في ريو دي جانيرو
© Getty Images / VCG
كبار السن يركبون زلاجات جليدية غريبة في جيلين، مقاطعة جيلين الصينية. والاسم الشائع لهذا النوع من زلاجات الجليد هو "الحمار ذو الساق الواحدة". يجلس المتسابقون على لوح خشبي مثبت على شفرة تزلج على الجليد أو يجلسون على مقعد أعلى اللوح ويدفعون أنفسهم إلى الأمام باستخدام مسامير فولاذية.
كبار السن يركبون زلاجات جليدية غريبة في جيلين، مقاطعة جيلين الصينية. والاسم الشائع لهذا النوع من زلاجات الجليد هو "الحمار ذو الساق الواحدة". يجلس المتسابقون على لوح خشبي مثبت على شفرة تزلج على الجليد أو يجلسون على مقعد أعلى اللوح ويدفعون أنفسهم إلى الأمام باستخدام مسامير فولاذية.
© AP Photo / Bikas Das جنود الجيش الهندي يؤدون تمرين كالاريباياتو التقليدي خلال الاحتفالات بيوم النصر الهندي على باكستان في حرب عام 1971 في كولكاتا، الهند.
جنود الجيش الهندي يؤدون تمرين كالاريباياتو التقليدي خلال الاحتفالات بيوم النصر الهندي على باكستان في حرب عام 1971 في كولكاتا، الهند.
مواطنين في حديقة النصر في موسكو في سانت بطرسبورغ
© AP Photo / Bruna Prado رجل إنقاذ يرتدي زي "بابا نويل" ينقذ رجلاً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
رجل إنقاذ يرتدي زي "بابا نويل" ينقذ رجلاً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، البرازيل.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور زوار في العرض التقديمي لمهرجان "الرحلة إلى عيد الميلاد" في موسكو
زوار في العرض التقديمي لمهرجان "الرحلة إلى عيد الميلاد" في موسكو