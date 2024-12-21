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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أول توضيح رسمي بعد الجدل المثار حول القصر الجمهوري الجديد في مصر
أول توضيح رسمي بعد الجدل المثار حول القصر الجمهوري الجديد في مصر
سبوتنيك عربي
أثار المجمع الرئاسي المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصميمه المميز الذي يعكس الثقافة... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T09:21+0000
2024-12-21T09:21+0000
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وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مداخلة تلفزيوينة، الجمعة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأنه لا يوجد أي بند متعلق بالعاصمة الإدارية في الموازنة العامة، التي يتم نشرها عبر وزارة المالية.وأضاف عباس أن الشركة هي شركة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، وأن تكلفة المباني ستُسترد 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.وأكد أن الشركة، المملوكة للدولة، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مصر ودافعة كبيرة للضرائب، حيث سددت 11 مليار جنيه ضرائب في العام الماضي.وكشف عباس أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج قد وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.جاء ذلك بعدما استضافت مصر أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في أكثر من مناسبة، بأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الدولة أي أموال من موازنتها.وقد تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى، التي تعتبر من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم. تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على بعد نحو 60 كيلومترًا من وسط المدينة، وتضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمناطق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى مرافق طبية ورياضية وتعليمية.
https://sarabic.ae/20230829/نائب-وزير-الاتصالات-المصري-العاصمة-الإدارية-ستظهر-للعالم-كيف-نتحرك-في-مجال-المدن-الذكية-1080521758.html
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أول توضيح رسمي بعد الجدل المثار حول القصر الجمهوري الجديد في مصر

09:21 GMT 21.12.2024
© Presidency of the Arab Republic of Egyptالقصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر
القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Presidency of the Arab Republic of Egypt
تابعنا عبر
أثار المجمع الرئاسي المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بتصميمه المميز الذي يعكس الثقافة المصرية وحضارتها، ومع ذلك، تم طرح تساؤلات حول تمويل القصر في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مداخلة تلفزيوينة، الجمعة، أن المشروع لم يتم تمويله من ميزانية الدولة، وأنه لا يوجد أي بند متعلق بالعاصمة الإدارية في الموازنة العامة، التي يتم نشرها عبر وزارة المالية.
وأشار إلى أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية في العاصمة الجديدة هي أصول تمتلكها الشركة، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود لمدة 49 سنة.
وأضاف عباس أن الشركة هي شركة استثمارية تهدف لتحقيق الربح، وأن تكلفة المباني ستُسترد 3 أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.
وأكد أن الشركة، المملوكة للدولة، أصبحت واحدة من أكبر الشركات في مصر ودافعة كبيرة للضرائب، حيث سددت 11 مليار جنيه ضرائب في العام الماضي.
وكشف عباس أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج قد وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات.
خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
نائب وزير الاتصالات المصري: العاصمة الإدارية ستظهر للعالم كيف نتحرك في مجال المدن الذكية
29 أغسطس 2023, 11:53 GMT
جاء ذلك بعدما استضافت مصر أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في أكثر من مناسبة، بأن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الدولة أي أموال من موازنتها.
وقد تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى، التي تعتبر من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم.
تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، على بعد نحو 60 كيلومترًا من وسط المدينة، وتضم مجموعة من المنشآت الحكومية والمناطق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى مرافق طبية ورياضية وتعليمية.
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