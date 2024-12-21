https://sarabic.ae/20241221/الجيش-اللبناني-يتسلم-مواقع-عسكرية-لفصائل-فلسطينية-ويصادر-أسلحة-فيها-1096040596.html
الجيش اللبناني يتسلم مواقع عسكرية لفصائل فلسطينية ويصادر أسلحة فيها
الجيش اللبناني يتسلم مواقع عسكرية لفصائل فلسطينية ويصادر أسلحة فيها
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن قواته تسلمت عددا من المواقع العسكرية إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T14:01+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن قيادة الجيش بيانا قالت فيه: "تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال البقاع الأوسط، التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".وأضاف بيان الجيش اللبناني كذلك أنه تسلم مراكز عسكرية كانت "تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.ومن المقرر أيضًا أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20241219/وسط-التطورات-الإقليمية-الأخيرة-هل-ينجح-لبنان-في-انتخاب-رئيس-جمهورية؟-1095982423.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
الجيش اللبناني يتسلم مواقع عسكرية لفصائل فلسطينية ويصادر أسلحة فيها
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن قواته تسلمت عددا من المواقع العسكرية إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، عن قيادة الجيش بيانا قالت فيه: "تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال البقاع الأوسط، التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأضاف بيان الجيش اللبناني كذلك أنه تسلم مراكز عسكرية كانت "تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومازال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
ومن المقرر أيضًا أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.