https://sarabic.ae/20241221/النواب-الأمريكي-يمرر-مشروع-قانون-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-1096030060.html
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T04:59+0000
2024-12-21T04:59+0000
2024-12-21T05:21+0000
مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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وأحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ.خطر الإغلاق قائميتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق.وإذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل.ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار.ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين.من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع، لكن السؤال الرئيسي الآن هو مدى سرعة تحرك الأعضاء.تتسم عملية تحديد ميزانية الحكومة في الكونغرس دائمًا بالتوتر، حيث أن كلا المجلسين مقسمين بشكل وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين.وتصاعدت الدراما الأخيرة بعد أن ضغط الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، على حزبهما للتراجع عن مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع الديمقراطيين.
https://sarabic.ae/20240309/بايدن-يوقع-على-مشروع-قانون-لتمويل-إدارات-ووكالات-لتجنب-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1086831966.html
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مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
04:59 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 21.12.2024)
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.
وأحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ.
يتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق.
وإذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل.
ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار.
ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس
، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين.
من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع، لكن السؤال الرئيسي الآن هو مدى سرعة تحرك الأعضاء.
تتسم عملية تحديد ميزانية الحكومة في الكونغرس دائمًا بالتوتر، حيث أن كلا المجلسين مقسمين بشكل وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتصاعدت الدراما الأخيرة بعد أن ضغط الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، على حزبهما للتراجع عن مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع الديمقراطيين.