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النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T04:59+0000
2024-12-21T05:21+0000
مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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وأحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ.خطر الإغلاق قائميتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق.وإذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل.ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار.ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين.من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع، لكن السؤال الرئيسي الآن هو مدى سرعة تحرك الأعضاء.تتسم عملية تحديد ميزانية الحكومة في الكونغرس دائمًا بالتوتر، حيث أن كلا المجلسين مقسمين بشكل وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين.وتصاعدت الدراما الأخيرة بعد أن ضغط الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، على حزبهما للتراجع عن مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع الديمقراطيين.
https://sarabic.ae/20240309/بايدن-يوقع-على-مشروع-قانون-لتمويل-إدارات-ووكالات-لتجنب-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1086831966.html
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مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

04:59 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 21.12.2024)
© Sputnik . Jim Lo ScalzoIn this Jan. 6, 2021, file photo speaker of the House Nancy Pelosi speaks in the House Chamber after they reconvened for arguments over the objection of certifying Arizona's Electoral College votes in November's election, at the Capitol in Washington
In this Jan. 6, 2021, file photo speaker of the House Nancy Pelosi speaks in the House Chamber after they reconvened for arguments over the objection of certifying Arizona's Electoral College votes in November's election, at the Capitol in Washington - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Jim Lo Scalzo
تابعنا عبر
صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، حيث انضم الديمقراطيون إلى الجمهوريين لدفع مشروع قانون تمويل يضمن استمرار عمل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.
وأحال المشرعون مشروع القانون الذي سيسمح باستمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس، إلى مجلس الشيوخ.

خطر الإغلاق قائم

يتعين على مجلس الشيوخ التصويت قبل منتصف الليل (05:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب الإغلاق، وإلا ستبدأ الوكالات الفيدرالية في الإغلاق.
وإذا فشل المشروع في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ، ستتوقف بعض الوظائف الحكومية غير الأساسية، بينما ستستمر خدمات أساسية مثل إنفاذ القانون في العمل، لكن الموظفين سيحصلون على أجورهم فقط بعد عودة الحكومة للعمل.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
بايدن يوقع على مشروع قانون لتمويل إدارات ووكالات لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
9 مارس, 19:02 GMT
ومن المتوقع أن تغلق العديد من الحدائق والنصب التذكارية والمواقع الوطنية في وقت يتوقع فيه تدفق ملايين الزوار.
ويجنب مشروع القانون الذي تم تمريره في مجلس النواب هذه النتائج من خلال تمويل الحكومة حتى منتصف مارس، ويتضمن حزمة مساعدات للكوارث بقيمة 110 مليارات دولار، ودعما ماليا للمزارعين.
من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي المشروع، لكن السؤال الرئيسي الآن هو مدى سرعة تحرك الأعضاء.
تتسم عملية تحديد ميزانية الحكومة في الكونغرس دائمًا بالتوتر، حيث أن كلا المجلسين مقسمين بشكل وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وتصاعدت الدراما الأخيرة بعد أن ضغط الرئيس المنتخب دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، على حزبهما للتراجع عن مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع الديمقراطيين.
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